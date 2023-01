Apple a annoncé hier soir les déclinaisons Pro et Max de son SoC « M2 », deux nouveaux processeurs maison offrant un notable gain de performances et équipant de nouveaux MacBook Pro et Mac Mini.

Souvenez-vous. Novembre 2021. Apple fait sa révolution et bascule tout son univers Mac sur des architectures ARM en s’appuyant sur un nouveau processeur maison dérivant de ses processeurs pour iPhone et iPad : l’Apple M1. Presque un an plus tard, Apple officialise les M1 Pro et M1 Max, deux nouvelles déclinaisons survitaminées du M1 pour animer ses nouveaux MacBook Pro.

Autant de pavés dans la mare alors un peu trop calme des CPU et autant de camouflés pour Intel et AMD très sérieusement challengés sur leur terrain de prédilection, la performance pure mais aussi pour Qualcomm tant l’écart de puissance entre M1 et Snapdragon paraît gigantesque.

À l’occasion de la WWDC 2022 en juin dernier, Apple introduisait sa seconde génération de SoC (System on Chip) avec l’Apple M2 promettant 18% de performance en plus côté CPU et 25% de plus côté GPU par ra pport au M1.

Sans fanfare, Apple a annoncé hier soir par communiqué de presse et par vidéo l’arrivée de nouveaux MacBook Pro « 2023 » équipés de nouveaux processeurs « M2 Pro » et « M2 Max ».

Apple muscle le M2 avec ses versions M2 Pro et M2 Max

Le « M2 Pro » est une version gonflée du M2 dotée de 12 cœurs contre 8 pour le M2 (8 cœurs Performance plus 4 cœurs Efficience). Annoncé comme 20% plus performant que le M1 Pro, il embarque deux fois plus de transistors que le M2. Gravé en technologie 5 nanomètres, il bénéficie d’une banda passante mémoire de 200 Go/sec et de 32 Go de mémoire unifiée à faible latence.

Côté GPU intégré le M2 Pro embarque 19 cœurs (3 fois plus que sur le M1 Pro) et affiche des performances en progression de 30%. On notera qu’Apple va en réalité proposer deux versions du M2 Pro : une version bridée (avec 10 cœurs CPU dont 6 « Performance » et 16 cœurs GPU) et la version normale avec 12 cœurs CPU (dont 8 « Performance ») et 19 cœurs GPU.

Selon Apple, le M2 Pro se montrerait 80% plus rapide qu’un Core i9 , mais la comparaison n’est franchement pas juste puisqu’elle compare le dernier-né d’Apple à un processeur Intel de 2019 (Intel Core i9 de 9ème génération à 8 cœurs) et non aux derniers fleurons d’Intel (comme le Core i9-13980HX de 13ème génération doté de 24 cœurs et cadencé à 5,6 GHz). Une comparaison bien bâtarde comme Apple les aime tant.

Et le constructeur ne s’arrête pas là, se permettant même des remarques infondées telles que « le M2 Max peut s’attaquer à des projets à forte intensité graphique que les systèmes concurrents ne peuvent même pas exécuter ». Tant que les fans Apple y croient, pourquoi s’en priver !

D’une conception apparemment différente du M1 Max, le M2 Max embarque jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 400 Go/sec (le double du M2 Pro). On y retrouve 8 cœurs CPU « Performance » et 4 cœurs « Efficience » comme sur le M2 Pro. La partie GPU est, elle, notablement plus dimensionnée que sur le M2 Pro avec ses 38 cœurs GPU (pour un gain de puissance de 30% par rapport au M1 Max).

Comme le M2, les M2 Pro et M2 Max embarquent également un accélérateur multimédia et un accélérateur d’inférence (Neural Engine 16 cœurs).

Ces processeurs animent bien évidemment de nouvelles machines.

MacBook Pro « 2023 » en versions 14 et 16 pouces

Ces nouveaux MacBook Pro au look quasi identique à la génération précédente embarquent 3 ports Thunderbolt 4, 1 port HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque et un port alimentation MagSafe 3.

Apple a ainsi lancé hier soir sa nouvelle génération « 2023 » de MacBook Pro en versions 14 et 16 pouces, toutes deux déclinées en version M2 Pro ou M2 Max.

La version 14’’ en M2 Pro démarre à 2.399 € avec une version dégradée du M2 Pro limitée à 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Il faut compter 2.999 € pour la version M2 Pro 12 cœurs et 3.699 € pour la version M2 Max.

La version 16’’ en M2 Pro démarre à 2.999 € (même prix que la version 14’’ équivalente en processeur) et à 4.149 € pour la version M2 Max. Il faudra compter 7.599 € pour la version « max » avec M2 Max, 96 Go de RAM et 8 To de disques SSD.

À noter que la version 13 pouces du MacBook Pro n’évolue pas et reste animée par le M2 classique.

Un nouveau Mac Mini

Sans faire le moindre effort pour moderniser le look éculé de son Mac Mini, Apple renouvelle le petit poucet de l’univers Mac avec des versions dotées de processeurs M2 ou M2 Pro.

La version M2 (8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU) avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD démarre à 699 €.

La version M2 Pro (10 cœurs CPU, 16 cœurs GPU) avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD démarre, elle, à 1.549 €.

Si Apple décline aussi son Mac Mini avec la version 12 cœurs du M2 Pro aucune version M2 Max n’est prévue pour l’instant.