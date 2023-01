Quelques heures avant l’ouverture du CES 2023 de Las Vegas, Intel annonce enfin les déclinaisons « Mobiles » de ses Intel Core de 13ème génération. De quoi nous permettre de découvrir dans quelques jours des ordinateurs ultramobiles très performants embarquant un VPU et diverses innovations ergonomiques…

Le CES fait son grand retour. Bouleversé par la crise Covid ces deux dernières années, le grand rendez-vous mondial de l’électronique grand public va faire son retour en présentiel à Las Vegas. On s’attend à y découvrir une ribambelle de nouveaux PC essentiellement nomades. Et pour laisser le champ libre aux constructeurs, Intel a pris de l’avance et officialise, 48 heures avant l’ouverture du show, sa nouvelle génération de processeurs mobiles « Raptor Lake », les Intel Core 13ème génération.

Pour rappel, Intel avait inauguré en septembre dernier la 13 ème génération de ses processeurs Intel Core pour Desktop.

À l’occasion du CES 2023, ce sont donc les déclinaisons « mobiles » destinées aux ordinateurs mobiles qui sont dévoilées. Avec notamment un modèle ‘haut de gamme’ destiné aux stations graphiques et aux machines de gamers : l’Intel Core i9-13980 HX, premier processeur mobile à embarquer 24 cœurs, cadencé à 5,6 GHz (en mode Turbo)! Oui, ça va décoiffer ! Selon Intel, il s’agit là du processeur mobile le plus rapide du monde.

Cette nouvelle gamme de processeurs mobiles compte 32 modèles regroupés en trois séries : la série U (pour les machines les plus légères), la série P (pour des machines ultranomades et performantes) et la série H pour les machines de Gaming et de création graphique.

La série H est cadencée jusqu’à 5,6 GHz et embarque jusqu’à 24 cœurs (8 cœurs Performance et 16 cœurs Efficience) pour 32 threads. Ils supportent jusqu’à 128 Go de RAM DDR5, le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4, PCIe Gen 5 et promet un gain de performance de 49% !

On retrouve DDR5, PCIe Gen 5, Thunderbolt 4, WiFi 6E, BT 5.2 sur les séries P et U. Ils embarquent un nouveau GPU Intel Iris Xe avec Super Sampling et Intel Arc Control. Les modèles les plus évolués embarquent 14 cœurs (6 cœurs P et 8 cœurs E).

Intel précise que certains ordinateurs basés sur ces processeurs seront dotés de l’unité de traitement de la vision (VPU) Intel Movidius. Intel a conçu cet accélérateur d’analyse d’images en collaboration avec Microsoft pour ses nouveaux effets Windows Studio, de sorte que les tâches lourdes d’IA nécessaires à la collaboration et à la diffusion en continu de qualité professionnelle puissent être confiées au VPU, libérant ainsi le CPU et le GPU pour d’autres charges de travail. Un VPU qui pourrait permettre à Microsoft d’implémenter certaines fonctionnalités de traitements vidéo jusqu’ici uniquement présentes sur la Surface Pro 9 version ARM.

Intel a introduit également une nouvelle série « N » destinée aux machines à bas prix et qui vient remplacer les anciennes marques Celeron et Pentium, abandonnées en septembre dernier. Ces processeurs s’appuient sur des cœurs « Efficients » gravés en technologie Intel 7 et affichent des performances CPU 28% supérieures aux anciens Pentium et des gains GPU de 64%.

