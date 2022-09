Sans surprise, Intel a profité de sa conférence Intel Innovation pour présenter sa 13ème génération de processeurs Intel Core répondants au nom de code Raptor Lake.

24 cœurs… 32 threads… 5,8 GHz… 15% de gain de performances en single thread… 41% de gain de performances en multithread… Pas de doute, le nouveau Core i9-13900 K, fleuron de la 13ème génération de processeurs Intel Core, envoie du lourd…

Hier, à l’occasion des journées Intel Innovation, le fondeur a dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs pour machines de bureau (les PC Desktops). Cette génération « Raptor Lake » ne se veut pas aussi transformatrice que la précédente qui inaugurait la fameuse architecture hybride big.LITTLE combinant des cœurs à haute-performance (P-Cores) et des cœurs plus économes en énergie (E-Cores).

Les « Raptor Lake » conservent bien évidemment cette architecture hybride. Le nombre de « P-Cores » n’évolue pas, Intel ayant ici préféré multiplier les cœurs efficients qui servent davantage la fluidité du système et l’agilité multitâche des utilisateurs Windows et des navigateurs Web.

C’est d’ailleurs préférable puisque les « Raptor Lake » se montrent éventuellement plus consommateurs d’énergie que la génération précédente. Nécessitant 125W de base, ils peuvent réclamer jusqu’à 253 Watts (contre 241 W pour la Gen 12) lorsqu’ils sont poussés dans leurs derniers retranchements avec une fréquence de boost de 5,8 GHz. Au passage on notera que si Intel a teasé il y a quelques semaines un Raptor Lake à 6 GHz, ce dernier n’a pas été officiellement annoncé hier (et devrait être introduit en 2023 sous l’appellation Core i9-13900KS) .

La gamme « Desktop » comporte actuellement 6 processeurs allant du Core i5-13600 KF (à 294$, avec 14 cœurs ‘6P+8E’, 20 threads, à 3,9 GHz et boost 5,1 GHz) jusqu’au Core i9-13900K (à 589$, avec 24 cœurs ‘8P+16E’, 32 threads, à 4,3 GHz et boost 5,8 GHz) en passant par le Core i7-13700K (à 409$, avec 16 cœurs ‘8P+8E’, 24 threads, à 4,2 GHz et boost 5,4 GHz).

Au passage on notera que même si ces processeurs restent compatibles avec les cartes mères à chipsets Intel 600, ils sont plutôt conçus pour une nouvelle génération de motherboards avec chipset Intel 700 offrant 8 lignes PCIe Gen 4.0 et de l’USB 3.2 Gen 5×5 (à 20 Gb/s, cf notre article sur les USB).

Cette nouvelle génération de processeurs sera officiellement disponible à partir du 20 octobre. Elle entrera en compétition directe avec la nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen 7000 dévoilée à la fin de l’été et officiellement disponible depuis le 27 septembre. Pour rappel, le fleuron de la gamme AMD, le Ryzen 9 7950X (à architecture Zen 4) dispose de 16 cœurs, 32 threads et un boost à 5,7 GHz.

Reste à connaître la durée de vie de cette génération. Il y a quelques mois, Intel se montrait extrêmement optimiste quant aux progrès réalisés avec la technique de gravure en Intel 4 de la 14ème génération « Meteor Lake ». Une génération qui doit introduire de nouveaux changements marquants (comme les chiplets). Si le fondeur était en avance sur sa roadmap depuis, cet enthousiasme semble être retombé.

À lire également :