Le fondeur américain Intel va abandonner ses marques historiques Pentium et Celeron l’année prochaine au profit d’un simple « Intel Processor ».

Le fondeur va supprimer les noms Celeron et Pentium de son catalogue dés le premier trimestre 2023. Les CPU destinées au machines d’entrée de gamme vont désormais être estampillées « Intel Processor ». Selon Josh Newman,vice-président d’Intel, l’objectif est de simplifier la gamme proposée. Les marques Core, Evo et vPro resteront bien sûr au catalogue, tout comme la nouvelle gamme ARC pour les GPU.

Lancé en 1993, le Pentium avait succédé au 486 d’Intel avec un succès certain et était devenu pendant longtemps la marque phare du fondeur. Plusieurs générations du processeur avaient suivi jusqu’au lancement du Pentium 4 en 2006, qui avait obtenu des résultats beaucoup plus mitigés. Commercialisé en version professionnelle sous la marque Xeon, cette génération posait des problèmes de forte consommation électrique et de dissipation thermique importante malgré la déclinaison de quatre cœurs. La série Core avait alors remplacé le Pentium 4 pour équiper le haut de gamme.

Lancées quelques années plus tard, en 1998, les Celeron restaient des déclinaisons d’entrée de gamme basées sur la même architecture.

A noter qu’aujourd’hui encore des machines, comme le Surface Go 3 d’entrée de gamme lancé par Microsoft il y a quelques mois, utilise toujours un processeur Intel Pentium là où les modèles « Surface Pro » sont eux animés par les Intel Core i3/i5/i7 bien plus véloces.

La refonte de son catalogue devrait rajeunir l’image du fondeur et apporter de la souplesse dans les déclinaisons de l’offre.

Selon nos confrères de PCWorld, Intel aurait divulgué des informations, volontairement ou pas, sur sa prochaine famille de processeurs à venir, les « Raptor Lake » de 13eme génération composé des Core i5-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K.

L’évènement annuel, le Intel Innovation, qui se tiendra les 27 et 28 septembre prochains, devrait permettre d’en savoir plus non seulement sur cette 13ème génération d’Intel Core très attendue mais aussi sur la future gamme « Intel Processor » pour des machines moins onéreuses mais espérons aussi moins poussives.