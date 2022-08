Au travers d’une simple phrase perdue dans le dernier rapport financier du groupe, on apprend qu’Intel est en train de fermer définitivement sa division « mémoires Optane » mais l’incertitude règne encore sur les autres produits « Optane » comme les SSD et les mémoires permanentes.

Sous la houlette de son nouveau CEO, Pat Gelsinger, Intel cherche depuis plusieurs mois à se recentrer sur son cœur de métier, autrement dit la conception et la fonderie de processeurs. L’entreprise s’est ainsi progressivement désengagée du marché des composants NAND et du stockage SSD notamment auprès de SK Hynix.

Et il semble bien que l’entreprise compte désormais totalement se départir de ses activités autour des mémoires, sous toutes leurs formes.

La semaine dernière, Intel a annoncé ses résultats du second trimestre 2022, des résultats plutôt catastrophiques. Pour la première fois depuis des décennies, le fondeur annonce des pertes ! Elles s’élèvent à 500 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dollars en baisse de 17% par rapport au second trimestre 2021. Des résultats impactés par la baisse du marché PC mais également par les résultats décevants de sa division « Datacenter » liée à la concurrence d’AMD et les réductions de stock des OEM en pleine crise économique.

Mais une petite ligne dans le tableau des charges exceptionnelles du rapport financier donne également une autre raison à ce déficit inattendu. L’entreprise a passé en charges ce trimestre 559 millions de dollars pour la « dépréciation des stocks d’Optane« . Et le rapport financier précise par ailleurs : « durant Q2 2022, nous avons commencé à mettre fin à notre activité de mémoire Intel Optane » !

Ce n’est pas forcément une surprise mais c’est la première fois qu’Intel évoque aussi frontalement la fin de ses activités liées aux mémoires Optane.

Optane… Pour les spécialistes, ce nom fait référence à une marque d’Intel qui regroupe différentes technologies accélératrices : les mémoires Optane, les mémoires permanentes Optane et les SSD Optane. Ces différents produits étaient jusqu’ici regroupés dans une même division « Optane Business ». Pour l’instant, Intel n’a pas encore donné de précision autre que la déclaration intégrée dans son rapport financier. Est-ce que c’est toute la division qui ferme ses portes ou est-ce uniquement la partie « Mémoires Optane » qui s’appuie sur une technologie 3D XPoint, co-développée avec Micron et longtemps jugée prometteuse avant que Micron n’annonce en 2021 arrêter la fabrication de ces mémoires et revendre leurs usines de fabrication pour se concentrer sur le standard CXL. De quoi mettre Intel dans l’embarras.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement ce qu’il va advenir des différentes technologies estampillées « Optane », ni même si la marque survivra et si certaines des technologies sous-jacentes ressusciteront ailleurs. Mais il semble évident qu’une page se tourne chez Intel et que l’entreprise n’est plus vraiment intéressée par les technologies mémoires.

À lire également :