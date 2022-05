La semaine dernière, Intel a précisé à l’occasion de sa conférence « Intel Vision 2022 », sa vision pour le futur proche et a annoncé plusieurs nouveaux produits.

La vision d’Intel, si l’on en croit son nouveau CEO Pat Gelsinger, repose sur quatre « super pouvoirs » : une connectivité omniprésente, une informatique omniprésente, l’intelligence artificielle et l’infrastructure « cloud-to-edge ». L’entreprise s’est fixée pour objectif de « construire les technologies qui changent le monde et améliorent la vie de chaque personne sur la planète ».

Quelques semaines après son Intel Investor Day 2022, Intel continue de démontrer son dynamisme retrouvé et sa volonté de pousser l’innovation vers de nouvelles frontières. À l’occasion de son évènement « Intel Vision 2022 », l’entreprise a présenté de nouveaux produits et de nouvelles pistes de réflexion…

Voici les 5 principales annonces à retenir :

1/ Un nouveau processeur mobile ultrapuissant : le Core-HX

Intel continue de multiplier les déclinaisons de sa 12ème génération de processeurs Intel Core. Rappelant que 140 millions de PC en entreprise ont plus de 4 ans, le fondeur lance un nouveau processeur ultra puissant pour « Workstations »mobiles : l’Intel Core-HX.

Avec ses 16 cœurs Alder Lake (8 cœurs Performance, 8 cœurs efficients, 24 threads) cadencés à 5 GHz (dans sa version Core i9), c’est le processeur mobile d’Intel le plus performant.

La gamme comporte 2 modèles Intel Core i5 (avec 8 ou 12 cœurs), 3 modèles Core i7 (avec 14 ou 16 cœurs) et 2 modèles Core i9 (16 cœurs).

Bref, Intel promet des performances de machines de bureau dans un package mobile.

2/ La roadmap de l’IPU prend forme

Pour réduire la complexité et les inefficiences des datacenters, Intel avait introduit l’an dernier un nouveau concept : l’IPU. Cette puce « Infrastructure Processing Unit » veut décharger les CPU des tâches de gestion des communications et du réseau qui peuvent prendre jusqu’à 88% du temps CPU sur les architectures à micro-services. « L’IPU est une nouvelle catégorie de technologies et constitue l’un des piliers stratégiques de notre stratégie de cloud, expliquait ainsi Guido Appenzeller, chief technology officer, Data Platforms Group chez Intel l’an dernier. Elle s’appuie sur nos capacités SmartNIC et est conçue pour résoudre la complexité et les inefficacités du centre de données moderne ».

Intel a dévoilé une roadmap jusqu’à 2026 qui comporte des plateformes FPGA (Oak Springs Canyon et Hot Springs Canyon) et des ASICs (Mount Evans et Mount Morgan MMG) ainsi que des produits Network à 800G.

Selon Intel, l’ASIC Mount Evans disponible en 2022 inaugure une seconde génération d’IPU qui tient compte des leçons apprises avec les SmartNIC et la première génération d’IPU. Le premier client de cet ASIC serait Google et ses infrastructures Google Cloud. Il sera suivi fin 2023 par Mount Morgan calibré pour les réseaux 400G.

Côté FPGA, Oak Springs Canyon, également disponible en 2022, est une déclinaison 200G de la première génération d’IPU. Elle sera suivie en 2024 d’une troisième génération « Hot Springs Canyon » conçue pour les réseaux 400G.

Les générations 800G sont attendues vers la fin 2025, début 2026.

3/ Des Xeons Sapphire Rapids en approche

Intel a confirmé avoir commencé à livrer à ses partenaires des pré-séries de sa quatrième génération d’Intel Xeon Scalable.

Répondant au nom de code Sapphire Rapids, cette génération se montre 30 fois plus rapide sur les workloads d’IA. Elle supporte les mémoires DDR5, le bus PCIe Gen 5, et le protocole CXL 1.1. Le modèle le plus puissant embarquera apparemment 56 cœurs (avec 112 threads).

Le processeur est gravé en technologie « Intel 7 », mais Intel semble ne pas avoir pris de retard sur les technologies à suivre puisqu’il a montré des Wafers gravés en Intel 4 (la technologie Meteor Lake des Core i de 14 ème génération en 2023) et même en Intel 20A.

4/ De nouveaux accélérateurs IA

L es Habana Labs d’Intel étaient aussi à l’honneur. Intel a ainsi dévoilé sa seconde génération d’accélérateurs Gaudi. Contrairement à la plupart des accélérateurs IA, les Gaudi 2 sont spécifiquement pensés pour booster les phases d’entraînement de larges modèles IA. Conçus en 7nm, les accélérateurs Gaudi 2 gèrent 24 ports 100 GbE RoCE intégrés et embarquent 96 Go de mémoire HBM2e. Ils sont présentés par Intel comme offrant deux fois plus de bande passante que les GPU NVidia A100 très en vogue sur les infrastructures HPC orientées IA.

Parallèlement, les Habana Labs ont également développé un nouvel accélérateur d’inférence : le Greko. Successeur du Goya gravé en 16nm, le Greko est gravé en 7nm et nécessite trois fois moins d’énergie pour fonctionner à son maximal. Pour permettre une plus grande vitesse d’inférence et une plus grande efficacité dans les déploiements de vision par ordinateur, Greco intègre l’encodage et le traitement des flux multimédias à même la puce, et supporte les formats HEVC, H.264, JPEG et P-JPEG. En outre, Greco supporte plusieurs types de données, Bfloat 16, FP16, INT8/UINT8, INT4/UINT4, offrant aux clients des options et une flexibilité dans l’équilibre entre la vitesse d’inférence et la précision.

5/ Project Amber, un TaaS pour l’informatique confidentielle

Sujet fort du moment chez les hyperscalers, le « confidential computing » propose des serveurs durcis où chaque tenant vit dans une bulle chiffrée.

Cette informatique confidentielle repose sur des mécanismes spécifiques implémentés au cœur des processeurs et sur un processus de vérification appelé « attestation ». Intel annonce un service SaaS, dénommé Project Amber, permettant de découpler l’autorité d’attestation du fournisseur d’infrastructure. Pour faire simple, cela permet aux entreprises de ne pas stocker les clés de la bulle chiffrée sur l’infrastructure elle-même mais de les avoir ailleurs. C’est une garantie de confidentialité et de souverainement supplémentaire.

Présenté comme un service TaaS (Trust as a Service) agnostique de tout fournisseur de cloud, multicloud, disposant de mécanismes de vérification dont l’intégrité est prouvable, Project Amber veut permettre aux entreprises de vérifier à distance la fiabilité des environnements cloud, edge et on-prem (sur site).

« Avec l’introduction du projet Amber, Intel porte l’informatique confidentielle à un niveau supérieur confirmant notre engagement en faveur d’une approche Zéro Trust pour l’attestation et la vérification des actifs informatiques au niveau du réseau, du edge et du cloud » explique Greg Lavender , le responsable du projet chez Intel.