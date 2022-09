Intel prépare une alternative à l’app « Mobile Connecté » (Phone Link) de Microsoft intégrée à Windows 11. Mais son alternative, dénommée Unison, offrira le même potentiel d’interactions entre le PC et l’appareil mobile qu’il soit sous Android ou iOS/iPadOS !

Soyons francs, Phone Link (Mobile Connecté en français) de Microsoft est un utilitaire bien pratique mais il fonctionne bien mieux avec des smartphones Android qu’avec des smartphones Apple. Surtout, cet outil Windows est bien loin d’offrir le niveau d’interaction et de fluidité qu’Apple propose de son côté entre ses iPhones et ses Mac.

Des défauts et limitations qu’Intel compte bien effacer avec sa propre technologie Unison qui vise à unifier les univers PC et smartphones/tablettes afin d’offrir des expériences sans couture entre l’ordinateur et les terminaux mobiles.

Avec Unison, fruit du rachat de Screenovate par Intel en début d’année, les utilisateurs pourront profiter des notifications de leurs mobiles directement sous Windows et par exemple capturer une photo ou une vidéo avec les capteurs du smartphone et directement les retoucher ou remonter sur le PC.

Ils pourront également recevoir et envoyer des messages SMS directement sur leur PC et même prendre et passer des appels téléphoniques sur le PC via le smartphone.

Autant de fonctionnalités au final déjà présentes dans le Phone Link de Windows mais jusqu’ici limitées à l’utilisation conjointe d’appareils Android.

Unison procure cette même souplesse, y compris avec les iPhones.

Rappelons, que l’application de Microsoft offre une fonctionnalité permettant de contrôler et afficher l’écran du Smartphone sur le bureau Windows mais celle-ci est réservée aux smartphones Samsung et au Surface Duo.

L’application d’Intel, de façon assez similaire, devrait aussi permettre d’utiliser le clavier du PC, la souris et l’écran tactile pour piloter l’appareil mobile. Elle devrait aussi permettre dans un proche avenir d’utiliser l’écran du smartphone (et de façon encore plus utile l’écran d’une tablette Android ou iPad) comme une extension du Bureau Windows et donc de transformer l’écran du smartphone ou de la tablette en écran externe du PC.

Un bémol toutefois. Intel réserve pour le moment cette technologie aux PC estampillés « EVO » dotés de la 12 ème génération de processeurs Intel Core et produits par Acer, HP et Lenovo. La technologie devrait être étendue à d’autres constructeurs et appareils avec l’arrivée des Intel Core de 13 ème génération.

Pour en savoir plus : Fact Sheet: UNISON (intel.com)

À lire également :