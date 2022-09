On connaissait les smartphones pliables et même les tablettes pliables. En collaboration avec Samsung Display, Intel a dévoilé hier le prototype d’un PC tablette dont l’écran s’étire pour passer du 13 au 17 pouces !

Selon Samsung, l’écran pliable n’a pas sa place – tout au moins pour l’instant – dans l’univers PC. Lenovo et Asus apprécieront. Le premier expérimente des PC pliables depuis plus d’un an et vient de lancer sur le marché son nouveau et attrayant Thinkpad X1 Fold. Le second de son côté à dévoiler le très original Zenbook 17 Fold.

Mais pour Samsung, ces appareils pliables présentent des défauts que son tout nouvel écran extensible n’a pas. A l’occasion de la conférence Intel Innovation, Samsung a dévoilé un PC dont l’écran s’étire, transformant concrètement une tablette 13 pouces en un modèle 17 pouces !

Pour l’instant, l’appareil n’est qu’un prototype de démonstration et aucune date de disponibilité pour de tels écrans n’a encore été annoncée.

Néanmoins le concept est pour le moins prometteur et pourrait totalement bouleverser la mobilité des PC dans un proche avenir.

Les « Slidable Displays » (comprenez les écrans qui s’étirent) transforment totalement les cas d’usage des tablettes permettant de combiner ultra-portabilité et confort grand écran. Mais ils pourraient aussi trouver leur place sur des PC portables classiques avec un écran qui s’étire pour offrir une plus grande surface de travail lorsque nécessaire.

À lire également :