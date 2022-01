HP, Asus, Dell, Acer, Lenovo… Tous les fabricants de PC ont profité du CES pour renouveler leurs gammes et présenter de nouveaux PC et de nouveaux concepts très inspirés par les usages de télétravail et de visio nés de la pandémie.

Le CES est toujours un moment privilégié par les fabricants de PC pour présenter de nouveaux concepts, les pistes suivies pour faire évoluer nos ordinateurs dans les années à venir, et les nouveaux modèles équipés des toutes dernières générations de processeurs. Avec les nombreuses annonces d’Intel et d’AMD, il y avait évidemment matière à renouveler les gammes et proposer des machines toujours plus performantes et modulaires. Et si le CES 2022 a fait, comme toujours, la part belle aux machines de gaming, il a aussi permis de découvrir de nouveaux PC professionnels pensés pour les nouvelles pratiques du travail hybride.

HP : tout dans l’élégance

HP a sans aucun doute été l’un des grands animateurs de cette édition du CES. La marque a profondément renouvelé ses gammes et multiplié les annonces. Plusieurs modèles ont retenu notre attention à commencer par la 3ème génération du Dragonfly. C’est l’un des plus beaux appareils 13’’ du marché avec sa conception ultrafine (moins de 1 Kg) et sa charnière qui permet de basculer l’écran à plat. Cette nouvelle version est animée par des processeurs Intel Core de 12ème génération et présente un très bel écran au format « 3:2 » bien plus adapté aux travaux bureautiques que l’ancien format « 16 :10 » plus multimédia. On note aussi un nouveau trackpad surdimensionné et une Webcam « intelligente » avec recadrage automatique. L’étage sonore est signé Bang & Olufsen et la captation sonore est gérée par une IA qui élimine les bruits ambiants. Le produit devrait être disponible vers la fin mars.

HP va également décliner son Elite Dragonfly en version Chromebook avec un écran basculant à 360°.

De même, HP renouvelle en « Génération 9 » dotée des Intel Core « 12th Gen » ses modèles EliteBook 1040 et 1040 x360, Elitebook 800 et 830 x360, EliteBook 600 et ProBook 400.

Autre nouveauté marquante chez HP, le nouvel « Envy Desktop » au design particulièrement réussi aussi bien du point de vue de l’esthétique extérieure que de l’agencement intérieur.

La machine est évidemment conçue autour de la Gen 12 des Intel Core (jusqu’au i9 en série K) et des accélérateurs graphiques de NVidia (jusqu’au RTX 3080 Ti). Les multiples connexions ne sont pas présentés en façade mais sur le dessus pour un accès simplifié.

Elle inaugure également la technologie HP QuickDrop pour utiliser le smartphone comme second écran et faire du « drag and drop » de fichiers, photos et vidéos entre le PC et le smartphone.

Dell sublime son XPS et réimagine la Touch Bar…

Pour ce CES 2022, Dell avait surtout focalisé ses efforts sur ses machines de Gaming. Mais une superbe nouveauté attendait les visiteurs professionnels. Depuis plusieurs années déjà, le Dell XPS 13 s’impose comme l’un des meilleurs et des plus élégants notebooks du marché. Mais le constructeur le sublime en 2022 avec une version « Plus » surprenante à plus d’un égard. D’abord par son look particulièrement stylé avec un clavier qui se fond complètement à la coque et un design sans trackpad. Ce dernier est remplacé par une surface tactile et haptique dénommée ForcePad. Le bouton d’allumage intègre un lecteur d’empreinte et l’écran OLED sans bordure est d’une remarquable lisibilité. Autre surprise, le clavier est surmonté d’une barre d’icônes tactiles et lumineuses (qui rappelle l’ancienne TouchBar d’Apple sans son côté affichage dynamique) pour piloter les fonctionnalités multimédias de la machine. Enfin la machine est conçue avec un aluminium 100% recyclable. Elle est animée par des processeurs Intel Core de 12ème génération.

Asus veut imposer l’écran pliable dans l’univers PC

L’appareil le plus innovant est une nouvelle fois signé Asus. Son Zenbook 17 FOLD OLED UX9702 est un PC à écran pliable d’un format 17,3’’ une fois déplié.

La résolution de l’écran est de 2560 x 1920 pixels. Il est équipé d’un clavier Bluetooth autonome qui peut être placé sur la partie basse de l’écran pour retrouver l’ergonomie d’un PC classique (l’écran adoptant alors un affichage 1920×1280 pixels).

Le PC, qui est en réalité bien davantage une tablette Windows, est bien évidemment animé par des processeurs Intel Core 12th Gen (Alder Lake Séries U), embarque une Webcam 5 MP et une batterie 75 Wh. La machine pèse 1,6 Kg et son épaisseur est de 8,7 mm lorsqu’elle est dépliée.

Avec ses 17 pouces, ce Fold est l’une des plus grandes tablettes du marché. Son design très originalpourrait intéresser bien des DSI en recherche de solutions atypiques pour servir de nouveaux besoins métiers.

Asus a également dévoilé son nouveau Zenbook 14X OLED « Space Edition » pour célébrer le fait qu’il y a 25 ans, son modèle P6300 embarquait pour l’espace et passa 600 jours sur la station Mir. Cette édition possède un mini écran sur le capot de l’écran. Celui-ci affiche le niveau de la batterie, l’heure, des textes personnalisables et des animations d’un spationaute flottant dans le vide de l’espace… La machine se veut également très puissante avec son processeur Intel Alder Lake Core i9 série H.

<

Plus classique, le Zenbook 14 OLED voit d’abord Asus continuer de populariser l’écran OLED sur ses PC mais également promet de nouveaux sommets en matière d’ultra mobilité puisque l’appareil embarque dans ses 1,4 Kg un processeur Intel Alder Lage Série P, un trackpad « NumberPad » et un lecteur d’empreinte sur le bouton d’allumage.

<

Lenovo réimagine les interactions

Apparemment les Zenbook Duo ont inspiré Lenovo. Mais plutôt que d’adopter un second écran tout en largeur au-dessus du clavier, Lenovo a opté pour un second écran tout en hauteur à côté du clavier. Et c’est plutôt bien vu. La surface d’affichage ainsi proposée paraît plus pratique et utile au quotidien.

Ce ThinkBook Plus Gen 3 est un appareil 17,3 pouces. Le deuxième écran est à la fois tactile et pilotable au stylet. Il est utilisé pour afficher une fenêtre de Tchat durant une visioconférence, un bloc note durant un meeting, un canevas de dessin, une calculatrice, un pavé numérique ou même l’écran miroir de votre smartphone.

Pour le reste, l’appareil est animé par des Intel Core Alder Lake série H pour un maximum de performances.

<

La marque a également introduit ces ThinkPad Z13 et Z16 équipés cette fois de processeurs AMD, les nouveaux Ryzen 6000. Des machines puissantes conçues dans des matériaux recyclés !

Acer veut plaire aux télétravailleurs qui ont aussi une fibre gamers…

Acer avait lui aussi choisi de présenter essentiellement des nouveautés dans ces gammes Gaming. Mais le constructeur a aussi attiré l’attention avec deux nouveaux modèles « Swift X ».

Le premier est un modèle 14 pouces au design coloré et léger (1,4 Kg) animé par des Intel Core de 12 ème génération associés à un accélérateur graphique NVidia RTX 3050 Ti qui lui procure d’excellentes performances 3D.

Le second est un modèle 16 pouces plus sobre d’aspect extérieur mais lui aussi très véloce en combinant des Intel Core 12ème génération à la nouvelle puce GPU Intel Arc.