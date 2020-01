Décidément, Lenovo n’hésite jamais à expérimenter de nouveaux concepts, designs et facteurs de formes pour servir des usages nouveaux ou des scénarios d’entreprise marginaux. Après ses différentes versions des Yoga, le constructeur tente une nouvelle fois de placer deux écrans sur un seul PC portable mais cette fois sans sacrifier le clavier physique.

Présenté en avant-première au CES de Las Vegas cette semaine, le Lenovo ThinkBook Plus est un ultrabook dont la particularité est d’avoir le capot de l’écran recouvert d’un écran « e-ink », le même type d’écrans monochromes à faible consommation énergétique que l’on retrouve sur les liseuses et certains blocs-notes numériques.

Un tel écran permet d’afficher des informations utiles (notifications, emails, messages instantanés, etc.) évitant à l’utilisateur d’ouvrir son PC pour les consulter. Surtout cet écran est tactile et compatible avec le stylet « Precision Pen » livré afin de permettre la prise de notes manuscrites (sous OneNote) toujours sans avoir à ouvrir le PC. L’écran peut aussi être utilisé pour transformer le PC en super-liseuse avec une consommation énergétique minimale.

Et Lenovo entrevoit d’abord des usages professionnels à cette machine. Pour le constructeur ce concept permet aux collaborateurs de l’entreprise de se montrer plus efficaces et productifs, mais aussi de se montrer plus attentifs durant les meetings en ne recevant que les notifications importantes et sans se laisser distraire par un environnement Windows complet.

Cependant, il n’exclut pas non plus les usages personnels. Au point d’avoir intégré Alexa par défaut sur l’appareil. L’assistant d’Amazon répond aux sollicitations de l’utilisateur même lorsque l’appareil est fermé.

Techniquement, le PC est donc doté d’un écran Full HD 13,3 pouces et d’un écran monochromatique E Ink de 10,8 pouces. Il est animé par un Intel Core i7 de génération 10, de 16 Go de RAM, d’un stockage SSD de 512 Go boosté par 32 Go de mémoire Optane. Il est équipé d’un capteur d’empreintes, du Wi-Fi 6, de Bluetooth 5.0, d’un port USB-C 3.1 Gen 2, de deux ports USB 3.0 et d’une sortie HDMI.

Malgré son double écran, l’appareil ne pèse que 1,4 Kg sur la balance ce qui reste très raisonnable. Il devrait être disponible en mars 2020 à un prix démarrant aux alentours des 1200 €.