Le CES a été l’occasion pour les constructeurs de PC de présenter de nouveaux concepts et facteurs de forme à même de servir de nouveaux scénarios métiers et de nouveaux usages mobiles.

Depuis des années, le marché du PC est en décroissance même s’il s’est plutôt stabilisé ces derniers mois. La concurrence des smartphones et des tablettes l’explique en partie mais le marché PC est surtout un marché mature, autrement dit de renouvellement, avec des cycles qui se sont allongés bien des utilisateurs ayant largement assez de puissance à disposition pour leurs besoins.

Paradoxalement, le marché du PC n’a jamais été aussi innovant. Et le CES 2020 l’a une nouvelle fois démontré. Des concepts radicalement nouveaux ont émergé. Même si certains devront encore attendre plusieurs mois le système d’exploitation permettant d’en exploiter vraiment les trouvailles ergonomiques.

Réinventer le PC tactile

En annonçant prématurément son Surface Neo, une sorte de tablette à double écran dont la sortie est attendue fin 2020, Microsoft ouvrait la voie à une nouvelle génération de machines tactiles basées sous Windows et plus exactement sous Windows 10X une nouvelle déclinaison du système pensée pour des appareils mobiles ultralégers, tactiles et dotés de deux écrans.

Au CES 2020, plusieurs constructeurs présentaient le fruit de leurs investigations sur une réinvention de l’ordinateur ultra mobile autour de deux écrans ou d’un seul écran pliable.

Deux écrans valent mieux qu’un…

Dell a fait sensation avec deux nouveaux prototypes dénommés Concept Duet et Concept Ori qui n’ont pour l’instant aucune date de sortie. Pour Glen Robson, Chief Technology Officer de Dell, « grâce aux livres, les formats à double écran ou pliables, nous sont déjà familiers. Pour Dell, ces formats à double écran sont une évolution très naturelle du PC. ‎Dell conçoit des PC à double écran pour proposer des expériences qui nous permettent d’être plus productifs. Les utilisateurs seront en mesure d’accomplir plusieurs tâches plus efficacement et de manière plus fluide. Par exemple, les artistes et les architectes pourront créer sur un écran, tout en faisant référence à des photographies sur un autre. Vous serez en mesure de prendre des notes sur un écran, tandis que l’autre montrera les diapositives d’une conférence vidéo. Vous utiliserez un écran pour composer un e-mail, tandis qu’un autre affichera les feuilles de calcul dont vous tirez des données. Le tout avec un seul et même appareil ultra léger et mobile. »

Le Dell Concept Duet est un PC équipé de deux écrans 13,4 pouces à bordure ultra fine. Selon la position de l’appareil, le second écran peut être utilisé pour de la prise de notes au stylet, de la saisie au stylet ou de la saisie avec un clavier tactile. Mais, sur le Duet, les expériences avec un vrai clavier n’ont pas été oubliées. Dell propose un clavier très fin et aimanté et peut soit s’utiliser directement posé sur la table avec le PC ouvert comme un livre devant soi offrant deux écrans verticaux, soit se placer par-dessus l’écran inférieur et retrouver l’ergonomie d’un portable classique. Dans ce cas, le clavier n’occupe que la moitié basse de l’écran, la moitié haute étant utilisée pour afficher des fenêtres contextuelles ou des tâches secondaires. La charnière qui relie les deux écrans offre plein de combinaison et permet une rotation à 360° pour retrouver un côté tablette classique.

L’écran se fait pliable aussi sur PC

Bien plus compact, le Dell Concept Ori découle un peu des mêmes idées mais opte cette fois pour un seul écran pliable de 13 pouces plutôt que deux.

Si la solidité d’un tel écran dans le temps soulève bien des questions (vu les déboires des smartphones pliables déjà disponibles), le résultat visuel et ergonomique est intéressant.

Déployé, l’appareil donne la sensation d’être en face d’une tablette. Mais en le pliant ne « L » on retrouve l’ergonomie d’un PC avec la partie inférieure de l’écran faisant office de clavier tactile ou de zone d’écriture.

Dell n’a pas communiqué sur les spécificités techniques de cet appareil qui reste pour l’instant à l’état de prototypes permettant d’évaluer les réactions des utilisateurs face à un tel format et les nouveaux usages qu’il pourrait permettre avec un OS réellement pensé pour le format.

Un concept que l’on retrouve également chez Lenovo avec son ThinkPad X1 Fold que le constructeur compte bien commercialiser, lui, dès cet été sous Windows 10 en attendant la disponibilité de Windows 10X pour lequel il est plus particulièrement pensé.

Avec son X1 Fold, Lenovo propose un PC doté d’un écran 13,3 pouces pliable et peut s’utiliser comme une tablette, comme un livre électronique ou comme un laptop. Totalement replié, les deux côtés de l’écran laissent un espace étroit qui permet d’y glisser le clavier Bluetooth livré et de recharger ce dernier par la même occasion.

L’appareil possède également un petit pied pour permettre de le faire tenir debout totalement ouvert tel un écran associé à un clavier pour être productif.

En attendant Windows 10X, Lenovo a développé un logiciel Windows 10 qui se place dans la zone de notification de la barre des tâches et permet de contrôler plus aisément le placement des fenêtres et les différents modes de fonctionnement selon que l’on veut utiliser un clavier tactile, le clavier physique séparément ou placé par-dessus la moitié pliée de l’écran.

L’ensemble ne pèse que 1 Kg et intègre une connectivité 5G. Il est animé par un processeur Intel Core à technologie « Hybrid ». L’autonomie serait d’environ 11 heures. Il est doté d’un capteur photo 5MP et d’un capteur IR pour une authentification faciale Windows Hello.

Le format est vraiment sympathique, et si la durabilité de l’écran pliable est à la hauteur des espérances de Lenovo, l’appareil pourrait bien séduire les entreprises pour les scénarios de productivité qu’il permet.

Vers toujours plus de productivité mobile

Mais l’écran pliable façon X1 Fold ou Ori ou la machine pliable double écran façon Duet ou Surface Neo, ne sont pas les seules approches possibles.

Lenovo a introduit au CES son ThinkBook Plus, qui promet lui aussi des expériences assez nouvelles aux commandes de son PC. Plutôt que d’utiliser deux écrans face à face, l’appareil se présente comme un véritable ultrabook avec deux écrans dos à dos. Ce qui devrait normalement être le capot supérieur du PC portable devient ici un écran de type « e-Ink » comme ceux utilisés sur les liseuses. Ces écrans sont monochromes et très peu réactifs. Mais ils ont l’avantage d’être hyper lisibles même au soleil et de ne pratiquement rien consommer. Ce qui permet d’y afficher sans cesse des informations tout en préservant la batterie. Cet écran e-Ink peut ainsi être utiliser pour lire des contenus ou des livres, surveiller notifications et emails, prendre des notes au stylet, tout ceci sans même ouvrir ni allumer le PC !

Des trouvailles ergonomiques

L’idée d’un second écran embarqué pour offrir de nouvelles expériences ergonomiques et gagner en productivité est également exploré depuis plus d’un an chez Asus.

Après avoir intégré un écran sous le Trackpad avec son « ScreenPad » (et ses Widgets contextuels) puis son « Numpad » (pour glisser un pavé numérique tactile dans le trackpad), le constructeur a inauguré l’an dernier avec son Asus Zenbook Duo Pro, l’idée de condenser le clavier pour libérer au-dessus de la place pour un écran tactile « ScreenPad Plus » tout en largeur accueillant tâches secondaires, panneaux de commandes contextualisés et autres compléments à ce qui se passe sur l’écran principal.

Au CES, Asus a commencé à décliner son ScreenPad Plus sur des modèles de PC plus compacts et plus accessibles à l’instar du Zenbook Duo 14 pouces.

De son côté, Acer est allé chercher l’inspiration chez Microsoft et sa station « all in one » Surface Studio. Mais le constructeur a adapté l’idée du pied orientable à la mobilité. Ses Acer ConceptD 7 Ezel et Ezel Pro s’adressent d’abord aux créatifs. Leur écran tactile est monté sur un pied original qui donne l’impression de mettre l’écran en suspension au-dessus du clavier. On peut ainsi le placer un peu n’importe comment pour transformer le PC portable en tablette ou en table à dessin.

Bref, le futur du PC portable se joue autour de l’ergonomie et de la présence de plus d’un écran. Différentes pistes sont explorées par les constructeurs en attendant que Microsoft finalise son Windows 10X et les nouvelles interactions « dual screen » promises à l’annonce de Surface Neo et Surface Duo en octobre dernier…