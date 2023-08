Après Microsoft et Alphabet/Google, les résultats d’Apple pour le second trimestre (Q2) calendaire 2023 étaient très attendus. Peut-être moins stellaires qu’à l’accoutumée (mais toujours impressionnants) avec un déclin de 1%, ils restent supérieurs aux attentes du marché.

Pas de doute, les géants de la Tech sont résilients et leurs résultats sont finalement plutôt peu impactés par le contexte macro-économique et des échanges monétaires défavorables. Alors que le marché de l’ordinateur personnel est en déconfiture (-30% au premier trimestre, -15% au second trimestre) et que celui des smartphones n’est guère florissant (-10% au second trimestre), Apple affiche au second trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 81,8 milliards de dollars (en baisse de 1% par rapport à Q2 2022) et un bénéfice net de 19,9 milliards de dollars (stable par rapport à Q2 2022).

L’iPhone reste le principal moteur de la firme avec un CA de 36,7 milliards de dollars (en déclin de 2,45% par rapport à l’an dernier) mais ne représente plus que 45% des revenus de la firme dont l’activité est désormais bien plus équilibrée entre ses différents produits et services (ce qui est plus sain).

Les ventes de Mac et d’iPad sont également en repli avec des CA respectifs de 6,8 milliards de dollars (en baisse de 7,34%) et de 5,8 milliards de dollars (en baisse de près de 20% !). Les temps sont difficiles pour les tablettes en général et pour celles d’Apple en particulier.

En revanche, les choses vont plutôt mieux pour les « Wearables » puisque cette division affiche une croissance de près de 2,5% avec un CA trimestriel de près de 8,3 milliards de dollars ce qui en fait aujourd’hui une division significativement plus importante que le Mac ou l’iPad.

Mais la grosse satisfaction vient bien évidemment de la division Services (iCloud, Apple TV+, etc.) qui connaît une croissance de 8,2% avec un CA trimestriel de 21,2 milliards de dollars qui en fait la seconde principale source de revenus du groupe. La division a une nouvelle fois réalisé un trimestre record. Elle compte désormais plus d’un milliard d’abonnés payants !

« Notre performance commerciale en glissement annuel pour le trimestre de juin s’est améliorée par rapport au trimestre de mars, et notre base installée d’appareils actifs a atteint un niveau record dans tous les segments géographiques », s’enthousiasme Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Au cours du trimestre, nous avons généré un flux de trésorerie d’exploitation très important de 26 milliards de dollars, reversé plus de 24 milliards de dollars à nos actionnaires et continué à investir dans nos plans de croissance à long terme. »

