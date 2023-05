Pour le second trimestre consécutif, les revenus d’Apple pour Q1 2023 sont orientés à la baisse. Mais ils restent stratosphériques, notamment portés par un iPhone bien plus en vigueur qu’attendu.

Un chiffre d’affaires trimestriel de 94,84 milliards de dollars pour un bénéfice trimestriel de 24,16 milliards de dollars… Apple est clairement sur une autre planète. Et la crise économique semble sans effet sur elle à en juger les résultats de la firme pour son premier trimestre calendaire 2023.

Alors, oui, bien sûr, les contextes macro-économiques ne sont pas sans impact sur la firme fondée par Steve Jobs. La preuve ? Les bénéfices sont en baisse de 3,4% par rapport à l’an dernier. Et le CA est en baisse de 2,5 %. C’est le second trimestre consécutif ainsi orienté à la baisse. Et ça fait très longtemps qu’Apple n’avait pas connu ça.

Mais au final, les chiffres (et notamment le bénéfice) restent stratosphériques et ces résultats sont même significativement supérieurs aux attentes du marché et aux prédictions des analystes.

Si la division « Services » (iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ , Apple Music, etc.) poursuit sa très forte croissance avec un CA en hausse de 20% (soit 20, 9 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième business d’Apple), c’est bien l’iPhone qui tire le groupe vers le haut avec un chiffre d’affaires trimestriel de 51,3 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 1,5% par rapport au même trimestre de l’an dernier. Une hausse surprise et bienvenue pour le groupe !

Si la division « Wearables, Home & Accessories » affiche un résultat quasiment stable (+0,56%) avec 8,76 milliards de dollars de revenus, la division iPad, elle, est orientée à la baisse (-12,8%) et passe derrière toutes les autres avec ses 6,67 milliards de dollars.

Mais finalement l’information la plus remarquable, c’est la confirmation que plus rien ne va sur le marché des ventes d’ordinateurs. En moyenne, IDC, Canalys et Gartner évoquent une chute des ventes de l’ordre de 30% au premier trimestre et tous évoquent un mauvais trimestre pour Apple. Les résultats du groupe viennent confirmer les analystes. La division Mac affiche un CA en baisse de 32,3% par rapport à Q1-2022 et s’élève à 7,17 milliards de dollars, « seulement ». Après la folie au rééquipement des années Covid, le marché des ordinateurs revient sur des tendances bien moins attrayantes d’autant que par respect pour les urgences planétaires, nombre d’entreprises et de particuliers cherchent à conserver leur matériel existant plus longtemps.

