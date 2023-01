Selon Bloomberg, Apple pourrait lancer la fabrication de son casque VR/AR en février. Un modèle au final moins ambitieux que celui initialement prévu mais néanmoins prometteur. De quoi enfin faire décoller le marché de la réalité mixte ?

C’est un secret de polichinelle. Depuis plus de 7 ans, Apple travaille sur un casque de réalité mixte. Le projet monopoliserait les énergies de plus de 1000 employés en interne (en combinant les développements matériels, logiciels et OS). Sa sortie a souvent été anticipée puis repoussée ces derniers mois. Mais l’éditeur semble aujourd’hui prêt à passer au concret en 2023.

La semaine dernière, une rumeur courrait selon laquelle Apple avait repoussé sine die son casque de réalité virtuelle. Selon Bloomberg, Apple aurait en réalité plusieurs fois changé sa stratégie et son fusil d’épaule. Le modèle le plus ambitieux et le plus évolué aurait finalement été relayé aux calendes grecques. Mais la firme focaliserait désormais son énergie sur un autre casque « Reality Pro » autonome et animé par une version très modifiée d’iOS pensée pour les interactions tridimensionnelles.

Selon les rumeurs, ce nouveau casque serait doté de deux écrans Sony pour afficher une 3D en relief dans un pur esprit VR mais disposerait aussi d’un mode « AR » exploitant une multitude de caméras embarquées pour afficher la réalité qui vous entoure enrichie d’informations et avatars en 3D (comme le fait déjà le Quest Pro de Meta avec son mode « Pass Through » et ses 5 caméras intégrées).

Ces multiples caméras permettraient également de capturer le mouvement des mains voire des doigts mais aussi les mouvements de vos propres yeux pour détecter où se porte votre regard. Des caractéristiques qui évoquent évidemment les Hololens de Microsoft mais aussi partiellement celles du Quest Pro de Meta.

À tout moment, l’utilisateur pourrait basculer d’un mode VR totalement immersif à un mode AR plus ancré dans la réalité.

Ce casque serait totalement autonome et animé par un processeur maison dérivant de ceux présents dans les iPhones. Il pourrait cependant être utilisé comme un écran externe avec les Mac via une connexion WiFi6 (un peu comme le permet le dernier HTC Vive XR Elite avec les PC).

Selon Bloomberg, l’univers logiciel et la puissance embarquée permettraient de représenter des avatars complets (tête+corps) avec un affichage photo-réaliste (plutôt que les représentations simplifiées façon cartoons proposées par Meta et autres concurrents) à l’occasion de communications Facetime d’un genre nouveau.

Ces révélations de Bloomberg surviennent alors que plusieurs rumeurs circulaient déjà quant à la volonté d’Apple de focaliser l’essentiel de ses efforts événementiels de l’année 2023 sur ses lunettes VR.

Si l’on en croit les rumeurs, l’appareil devrait être officialisé et présenté en Juin à l’occasion de la prochaine conférence développeur WWDC 2023 d’Apple. Sa sortie officielle pour le « grand public » n’interviendrait qu’à la rentrée 2023. Le prix pourrait avoisiner les 3000 dollars. Apple viserait les 1500 dollars en 2025 avec un nouveau modèle plus économique.

