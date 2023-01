La semaine dernière, se tenait la première édition post-pandémique du Consumer Electronic Show, le fameux CES de Las Vegas avec une édition 2023 moins exubérante qu’avant la crise Covid mais toujours autant vitrine des tendances technologiques du moment. L’occasion notamment de découvrir les PC qui viendront réveiller un marché malmené en 2023.

Après deux ans de pandémie, le célèbre CES de Las Vegas (Consumer Electronic Show) était de retour à Las Vegas en mode présentiel. Une reprise encore timide, certes, mais agrémentée de nombreuses nouveautés technologiques et, parfois, de trouvailles un peu loufoques à l’avenir improbable.

Traditionnellement, le CES est l’occasion pour les constructeurs de PC pour dévoiler de nouveaux concepts et présenter leurs nouveaux modèles. Cette édition 2023 ne restera certes pas comme l’une des plus prolifiques en la matière. Les constructeurs avaient surtout des machines de Gaming à présenter et des modèles milieu de gamme peu novateurs et enthousiasmants mais à prix plus accessibles alors que l’inflation et la crise économique affecte les budgets des familles comme des entreprises.

Néanmoins, quelques nouveaux modèles plus professionnels étaient aussi dévoilés et méritent l’attention des responsables informatiques des entreprises soit par leur qualité, soit par leur originalité, soit par leurs trouvailles à même de satisfaire certains scénarios métiers.

Des écrans 3D sans lunettes

La 3D est passée de mode. La raison principale ? Les lunettes, à la fois onéreuses, disgracieuses et éprouvantes pour les yeux! Mais certains constructeurs croient aujourd’hui au grand retour de la 3D grâce à des écrans stéréoscopiques qui permettent de percevoir l’image en relief sans utiliser de lunettes. C’est une technologie en développement et en démonstration dans les CES depuis plusieurs années. Mais pour la première fois, elle va être démocratisée sur des PC accessibles à tous.

Asus va ainsi lancer en 2023 deux PC dotés d’un écran « 3D Panel OLED ». Bien sûr, les jeux vidéos et les films 3D façon Avatar 2 sont les premiers cas d’usage de cette technologie. Mais elle est aussi très utile à tous les créateurs de modèles 3D. Et c’est aussi, très probablement, un nouveau débouché pour les métavers et les jumeaux numériques en entreprise.

L’Asus ProArt Studiobook 16 3D Oled dispose d’un écran 3D « Spatial Vision » d’une définition de 3,2K pixels avec un rafraîchissement 120Hz. Il est animé par le nouveau processeur Intel Core i9-13980HX associé à un GPU NVidia GeForce RTX 4080. Destinée aux créateurs, cette machine est accompagnée d’un DialPad rotatif et d’un pavé tactile haptique compatible avec les stylets.

L’Asus Vivobook Pro 16X 3D Oled s’adresse à un plus vaste public professionnel. Doté du même écran « Spatial Vision » 3D OLED de 3,2K pixels à 120 Hz, il est lui aussi animé d’un Intel Core i9, d’un GPU NVidia RTX 40xx et accepte jusqu’à 64 Go de RAM.

 <

Des PC à deux écrans

L’an dernier, le Zenbook Fold avait ouvert la voie aux PC à double écran, un concept initié mais abandonné par Microsoft avec son projet annulé Surface Neo.

Cette année, c’est Lenovo qui s’approprie le concept avec son Yoga Book 9i, un appareil aussi étonnant que performant. Et ses multiples modes d’opérations pourraient bien séduire des DSI en recherche de designs particuliers pour satisfaire des besoins métiers un peu spéciaux.

La machine portable comporte deux écrans OLED de 13,3 pouces reliés par une charnière. Elle peut s’utiliser comme un PC classique (en utilisant l’un des écrans en clavier tactile), comme une tablette, comme une liseuse, ou comme un PC double écran en y connectant son clavier mobile sans fil. Chaque écran au format 16:10 affiche une résolution de 2,8 K. La charnière centrale héberge les 4 haut-parleurs créés par le spécialiste Bowers & Wilkins et sublimés par la technologie Dolby Atmos. La machine est animé par un Intel Core i7–U de 13ème génération (10 coeurs, 2P et 8E) embarquant un GPI Iris Xe. Elle est dotée de 16 Go de RAM et de 3 ports Thunderbolt-4.

Le plus surprenant reste ses spécifications physiques. Malgré ses deux écrans 13 pouces, elle affiche un peu moins de 16 mm d’épaisseur et un poids de 1,38 Kg. L’autonomie est annoncée aux alentours des 10 heures, 14 heures avec un seul écran actif. Son prix est annoncé à 2299 € TTC .

 <

De l’ultra finesse

LG avait plusieurs ordinateurs à montrer dans la gamme « LG Gram » focalisée sur l’ultra-légèreté. Outre les anciens modèles remis aux dernières technologies, le CES 2023 a été marqué par le nouveau LG Gram UltraSlim (15Z90RT) qui se veut le PC 15 pouces le plus fin jamais conçu avec non seulement ses 11 millimètres d’épaisseur mais aussi seulement 998 grammes sur la balance malgré son grand écran OLED 16:9 (cependant limité à une résolution 1080p). Il est bien sûr animé par un processeur Intel Core mobile de 13ème génération.

Autre surprise, le LG Gram Style est doté d’un trackpad invisible ! C’est une vraie nouveauté stylistique qui procure à l’appareil un look différent des autres. Pour le faire apparaître, un geste suffit à activer le rétroéclairage LED de ce Trackpad d’un nouveau genre, à la fois tactile et haptique. Le Gram Style est décliné en versions avec écran 14 pouces (modèle 14Z90RS) et avec écran 16 pouces (16Z90RS). Ces écrans sont OLED au format 16:10 avec une résolution 2880×1800 pour le 14 pouces et 3200×2000 pixels pour le 16 pouces.

L’ultrafinesse est aussi au programme de Lenovo avec ses nouveaux IdeaPad Slim 5i Gen8, très élégants et dotés d’écrans OLED. Ils embarquent les derniers processeurs mobiles d’Intel et se déclinent en version 16 et 14 pouces. Ils sont dotés de deux ports USB-C et démarrent à 699 €.

 <

Des minis formats

Le format mini, façon Intel NUC, se démocratise un peu plus avec des modèles chez ASRock, chez Asus, chez Lenovo, chez MSI et chez Dell.

Les cas d’usage de ces PC à la fois compacts et discrets sont multiples en entreprise. Ils peuvent aisément se dissimuler pour rendre les bureaux plus clairs et plus agréables.

Mais, sur ce CES, un seul sort vraiment des sentiers battus, le Mag Trident S 5M de MSI. Et celui-ci n’est pas destiné à être dissimulé. Ce modèle est certes moins mini que les formats NUC mais il est bien plus élégant avec son rétroéclairage bleuté et ses formes évoquant vaguement une PlayStation 2. L’appareil est animé par un processeur AMD Ryzen 7 (5700G).

 <

Des « All In One » plus réussis

Les All-In-One sont un format bien apprécié des DSI pour équiper les bureaux d’accueil et d’une manière générale les endroits accueillant du public, même si les PC sont rarement aussi élégants que les machines Apple. Mais les temps changent. Et certains nouveaux modèles présentés au CES 2023 ont attiré notre attention.

Tout d’abord les plutôt accessibles HP AiO 24 et 27 pouces dont le châssis est fait à plus de 40% de plastiques recyclés et le pied à 75% d’aluminium recyclé. Il s’agit du premier PC au monde à utiliser du marc de café recyclé pour procurer ce look particulier. Cette nouvelle gamme sera déclinée en une multitudes de modèles embarquant soit des processeurs Intel (du N100 au Core i7-1355U) soit des processeurs AMD (de l’Athlon Silver 7120U au Ryzen 7 7730U). Ils sortiront en juin.

Acer également avait deux nouveaux modèles à présenter : les Aspire S 27 (écran 27 pouces) et Aspire S 32 (écran 32 pouces). Etrangement, les modèles S27 restent figés sur des processeurs Intel Core i de 12 ème génération. Seuls les modèles S32 bénéficient de la 13ème génération d’Intel Core i. Eux seuls peuvent également accueillir un GPU « Discrete » en l’occurrence un GPU Intel Arc.

Mais c’est encore une fois Lenovo qui aura marqué le CES avec son splendide Yoga AIO 9i. Ce tout en un au design très original est doté d’un écran 32 pouces à bords fins et combine un processeur Intel Core i de 13ème génération (soit un Core i7-13700H soit un Core i9-13900H) à un GPU NVidia de génération 40XX. La machine supporte le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 et propose un port USB 4, un port USB 3.2 Type C, et deux ports USB 3.2 Type A. Elle dispose aussi d’une sortie HDMI pour un second écran externe.



Des machines de Gaming au look sérieux

Sur le papier, avec les nouveaux processeurs mobiles Intel Core i9-13980HX (24 cœurs) et Ryzen 7045HX (16 cœurs) et les déclinaisons mobiles des GPU AMD RDNA3 et NVIDIA « Ada Lovelace » (RTX4080/4090), les ordinateurs nomades n’ont rien à envier en matière de performances aux plus puissantes machines de bureau. Des processeurs d’abord imaginés pour l’univers du gaming mais dont le potentiel convient à tout utilisateur professionnel en quête d’ultra performance.

Le problème, c’est que les ordinateurs portables affichaient jusqu’à aujourd’hui des looks guerriers et futuristes peu en adéquation avec l’univers plus sobre des entreprises.

Au CES 2023, les constructeurs semblent avoir perçu le potentiel ‘pro’ de leurs machines de gaming et ont choisi d’adopter des looks bien plus « passe-partout ».

C’est le cas notamment chez Alienware dont les nouveaux x14 et x16 ont largement de quoi décoiffer développeurs, data-scientists et infographistes 3D.

C’est aussi le cas chez Razer dont les nouveaux Blade 16 et Blade 18 ont de quoi satisfaire les créateurs et utilisateurs professionnels en quête de PC à grands écrans.

 <

C’est enfin le cas chez Asus, dont le Zephyrus G14 embarque un Ryzen 9 7940HS et un GPU NVidia RTX 4090 dans un format compact 14 pouces.

 <

Le retour (timide) des Chromebooks

Alors que les ventes de Chromebooks se sont effondrées depuis la fin de la pandémie, les constructeurs continuent de pousser la plateforme de Google en visant le haut du panier.

On passera rapidement sur le nouveau Chromebook pour Gamers signé Asus et plus particulièrement pensé pour le Cloud Gaming (avec le 2 en 1 Asus Chromebook Vibe CX34 Flip basé sur un Intel Core i7 de 12ème génération) pour se focaliser sur le Dragonfly Pro de HP.

Le constructeur avait jusqu’ici plutôt dédié son élégante gamme Dragonfly à l’univers Windows. Mais ce nouveau « prosumer Laptop », comme le décrit HP, est bien une machine 14 pouces ultranomade animée par Google ChromeOS.

Et c’est sans doute le Chromebook le plus réussi du marché. Selon HP, l’écran 16:10 1200 nit est le plus lumineux jamais embarqué sur un Chromebook. L’appareil embarque un processeur Intel Core i5 de 12ème génération, 16 Go de RAM, une caméra 8MP, un système audio puissant, un scanner d’empreinte digitale, un clavier rétroéclairé et un trackpad haptique. Il embarque 4 ports USB-4, une autre première pour un Chromebook.

<

Une tablette 14,5 pouces sous Android

Autre appareil étonnant signé Lenovo, décidément très en verve, la Lenovo Tab Extreme est une tablette sous Android 13 très inspirée des Microsoft Surface Pro et Apple iPad Pro. Sa caractéristique la plus différenciante est bien évidemment sa taille écran : 14,5 pouces (pour une résolution de 3000 x 1876 pixels, dalle OLED). Elle peut être utilisée avec un stylet Precision Pen 3 qui vient s’aimanter à l’arrière. Elle intègre un détecteur d’empreinte digitale une caméra arrière 13 MP et une camera avant 13 MP.

Elle est animée par un processeur MediaTek Dimensity 9000 (octo-core) et embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

 <

L’écrit veut sa place : Lenovo Smart Paper

Après avoir essayé d’imposer l’écran e-ink pour la prise de notes sur les PC avec son ThinkBook Plus, Lenovo s’attaque plus frontalement à l’Amazon Kindle Scribe, au Remarkable 2 ou à l’Onyx Boox Note Air, avec son Smart Paper. Proposée à 400 dollars, cette liseuse/tablette est dotée d’un écran tactile e-Ink monochrome de 10,3 pouces offrant une résolution de 1872 x 1404 pixels. L’écran est doté d’un capteur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité sur 24 niveaux différents.

La Smart Paper semble tourner sous Android 11 et intègre un lecteur de documents multi-formats ainsi qu’une application de prise de notes.