Apple en décroissance, Google au ralenti, Amazon en deçà des attentes et Dell qui licencie 6.600 personnes. La Tech va moins bien… Mais ne va pas si mal non plus…

Cette semaine commence comme la précédente, sous le signe de la fin d’une croissance irréaliste et des géants de la Tech de retour dans les sphères d’une réalité plus tangible.

Les résultats d’Apple, Google et Amazon ont confirmé que le numérique ne pouvait éternellement échapper au monde réel et continué à faire plonger les places de marché.

Dell licencie 5% de sa Workforce

Et la semaine commence donc par de nouvelles annonces de licenciement dans l’univers de la Tech. Après Meta, Amazon, Google, Microsoft, Intel, Cisco, Twitter, et bien d’autres, c’est au tour du constructeur Dell d’annoncer se séparer de 6.650 employés sur les 133.000 que comptait le groupe.

« Les conditions du marché continuent de s’éroder avec un avenir incertain », explique Jeff Clarke, co-directeur général de Dell, dans un mémo adressé aux employés. Il est vrai que le Business de Dell dépend beaucoup des PC. Un marché qui a perdu 17% sur l’année 2022 mais surtout 28% au quatrième trimestre 2022. Dell a été l’un des acteurs les plus touchés avec, selon Gartner, -32% de ventes au quatrième trimestre 2022. « Les mesures que nous avons prises pour devancer les impacts du ralentissement – qui ont permis plusieurs trimestres solides d’affilée – ne sont plus suffisantes. Nous devons maintenant prendre des décisions supplémentaires pour nous préparer à la route qui nous attend » ajoute Jeff Clarke pour justifier se séparer ainsi de 5% de son effectif à l’échelon mondial.

Apple… Oh, un trimestre négatif !

On n’avait plus vu ça depuis 2016 ! Non seulement Apple a fait moins bien qu’attendu par des analystes par forcément très optimistes, mais il annonce son plus gros déclin trimestriel depuis 7 ans !

Pour son premier trimestre fiscal 2023 (qui se terminait le 31 décembre 2022), Apple démarre avec des revenus en baisse de 5% (par rapport à Q1-2022) et des bénéfices en baisse de 5,5%. Une mise en pratique du « plus dure sera la chute » ? Non pas vraiment, mais quand même.

Certes la marque a une façon bien particulière de masquer la réalité de certains chiffres par d’autres. Ainsi Apple annonce que pour la première fois, 2 milliards d’utilisateurs utilisent activement un appareil Apple dans le monde. Le chiffre en impose, forcément.

De quoi satisfaire Tim Cook mais un peu moins Wall Street qui tablait sur des revenus trimestriels s’élevant à 121 milliards de dollars et qui ne sont finalement « que » de 117 milliards de dollars.

La faute en partie au ralentissement du marché des Smartphones. Celui-ci a en effet perdu 18% au quatrième trimestre 2022 ! Mais l’iPhone s’en sort plutôt mieux. Le CA de la division iPhone s’élève à 65,7 milliards de dollars sur le trimestre, en baisse de 8% par rapport à la même époque l’an dernier. Il ne représente plus que 56% des revenus globaux d’Apple et ça c’est plutôt une bonne nouvelle pour le groupe qui rééquilibre un peu plus ses sources de rentrées.

Les revenus des « wearables » (donc de l’Apple Watch) décline lui aussi de 8,3% avec un CA de 13,5 milliards de dollars.

La division Mac souffre sans surprise beaucoup du bouillon épicé du marché de la micro-informatique ! Le chiffre d’affaires de cette division s’élève à 7,7 milliards de dollars sur le trimestre soit une baisse douloureuse de 29% par rapport à Q1-2022.

Une baisse en partie compensée par la division iPad qui connaît elle un spectaculaire rebond de 29,6% avec un CA de 9,4 milliards de dollars.

Les bonnes nouvelles viennent des services (iCloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, etc.) qui gagnent encore du terrain. La division devenue la seconde vache à lait du groupe voit son chiffre d’affaires progresser de 6,4% pour atteindre les 20,7 milliards de dollars. Apple compte désormais 935 millions d’utilisateurs abonnés à ses services payants soit 150 millions de plus qu’il y a un. 935 millions d’abonnés sur 2 milliards d’utilisateurs Apple actifs… Il y a donc encore bien des clients à conquérir !

Au passage, on notera qu’Apple est le seul des grands de la Tech américaine à ne pas avoir annoncé de licenciements.

Amazon… Presque mieux que prévu et un Cloud costaud

Amazon avait averti dès le trimestre précédent s’attendre à ne pas être rentable au dernier trimestre et tablait sur un Chiffre d’affaires entre 140 et 148 milliards de dollars. Bonne nouvelle pour le groupe, avec un CA de 149,2 milliards de dollars au dernier trimestre calendaire 2022, le groupe fait mieux que ses anticipations et affiche même 8% de croissance par rapport à l’an dernier.

Mais les bénéfices se limitent à 300 millions de dollars (contre 14,3 milliards de dollars un an plus tôt) soit une baisse de 4767%. Ouch !

Dans les résultats du groupe, ce sont bien évidemment ceux d’AWS qui nous intéressent. Le cloud s’est révélé un peu moins bénéfique (5,2 milliards de bénéfices sur le trimestre) mais le chiffre d’affaires s’élève à 21,4 milliards de dollars, en hausse de 20% (par rapport à Q4-2021).

Sur l’année, le cloud AWS affiche un Chiffre d’Affaires de 80,1 milliards de dollars en croissance de 29% par rapport à 2021. Les bénéfices opérationnels s’élèvent sur l’année à 22,8 milliards de dollars.

« À court terme, nous sommes confrontés à une économie incertaine, mais nous restons assez optimistes quant aux opportunités à long terme pour Amazon », explique Andy Jassy, CEO d’Amazon, faisant référence notamment aux investissements dans le divertissement, les soins de santé, la connectivité satellite, etc.

Google souffre aussi

Alphabet, la maison mère de Google (ce dernier représentant 99% des revenus du Groupe) annonce des bénéfices nets de 13,6 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Si le CA augment de 1% (par rapport à la même période en 2021), les bénéfices eux reculent de 34% ! La 4 ème baisse trimestrielle consécutive. Des résultats qui ne reflètent cependant pas une charge exceptionnelle de 2,3 milliards de dollars liés à l’annonce de 12 000 licenciements, charge qui sera imputée au 1er trimestre de l’exercice 2023.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le CA d’Alphabet s’élève à 283 milliards de dollars (en hausse de 10% par rapport à 2021) avec des bénéfices nets de 60 milliards de dollars (en baisse de 21% par rapport à 2021).

Au quatrième trimestre 2022, les revenus de Google Cloud se sont monté à 7,3 milliards de dollars, soit une croissance de 32% (par rapport à Q4-2021). Pour rappel, Microsoft avait annoncé 31% de croissance pour Azure sur ce même trimestre et AWS 20% comme vu ci-dessus.

« Nos investissements à long terme dans le Deep Computing nous positionnent extrêmement bien alors que l’IA atteint un point d’inflexion, et je suis enthousiasmé par les bonds axés sur l’IA que nous sommes sur le point de dévoiler dans la recherche et au-delà », explique Sundar Pichai, CEO d’Alphabet et de Google. « Le Cloud, les abonnements à YouTube et nos appareils Pixel sont également sur une bonne lancée. Nous sommes sur un parcours important pour réorganiser notre structure de coûts de manière durable et pour construire des entreprises financièrement durables, dynamiques et en croissance à travers Alphabet. »

