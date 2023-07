Bien plus que l’IA, les services Android et le Cloud, c’est le marché publicitaire qui influence le plus la santé financière de Google. Et quand la publicité va… tout va ! Avec des résultats au Q2 2023 meilleur qu’anticipés par les marchés.

« Nos produits et notre entreprise connaissent une dynamique excitante, ce qui a permis d’obtenir de bons résultats ce trimestre. Notre leadership continu en matière d’IA et notre excellence en matière d’ingénierie et d’innovation vont animer la prochaine évolution de Google Search et l’amélioration de tous nos services. Avec quinze produits qui desservent chacun un demi-milliard de personnes, et six qui en desservent plus de deux milliards chacun, nous avons tellement d’occasions de remplir notre mission » s’est réjoui Sundar Punchai, le CEO de Google et de sa maison mère Alphabet.

Et les marchés aussi se sont réjouis des bons résultats du groupe pour ce second trimestre 2023 alors que le contexte macro-économique mondial reste plutôt défavorable.

Toutefois, ne soyons pas dupes, toutes ses réjouissances ne célèbrent pas les innovations IA récemment annoncées mais bien davantage le retour en hausse de la publicité !

Alphabet reste un groupe très particulier. Sur les 74,6 milliards de dollars réalisés en chiffre d’affaires par le groupe Alphabet, 74,3 milliards proviennent de sa seule filiale Google ! Un CA trimestriel en hausse de 7% par rapport au même trimestre 2022.

Et sur ces 74 milliards de dollars de CA trimestre de Google, 8 milliards proviennent de Google Cloud et 66 milliards proviennent des « Google Services » (Search, YouTube, Android…). Et sur ces 66 milliards, 58 milliards proviennent des revenus publicitaires ! C’est ainsi bien parce que le marché publicitaire a redémarré (après un début d’année difficile) que Google retrouve des couleurs.

Néanmoins, Google Cloud est aussi une belle satisfaction pour le groupe. Avec un CA trimestriel en hausse de 28%, Google Cloud affiche la meilleure croissance des hyperscalers. Mieux encore, alors que Google Cloud avait affiché le premier trimestre bénéficiaire de son histoire au premier trimestre 2023, il confirme son équilibre en affichant à nouveau des bénéfices ce trimestre : 395 millions de dollars.

Parmi les autres informations à retenir des résultats de Google, on notera la brusque montée des coûts « Corporate non alloués ». Ils ont été multipliés par 4 et dépassent le milliard de dollars sur ce trimestre. L’explication ? Les récents investissements du groupe dans l’IA, fruits notamment du rapprochement de Google Research AI (Brain Team) et de la filiale DeepMind. Il sera intéressant de voir comment la multiplication des IA (notamment dans Google Cloud) affecte sur 2023 non seulement les investissements du groupe mais aussi les rentrées financières de Google Cloud.

