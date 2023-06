Alors que Microsoft a déjà maille à partir avec la puissante FTC (Federal Trade Commission) américaine qui s’oppose au rachat d’Activision/Blizzard, Google vient de déposer plainte auprès de cette même FTC contre l’éditeur mais aussi Oracle pour pratiques anticoncurrentielles dans le Cloud.

En mars dernier, Google avait déjà saisi la Commission européenne contre les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft notamment autour des licences Office 365 (et ses restrictions en usage DaaS) mais aussi autour de pratiques de vente liée entre le cloud Azure, Windows Server et Microsoft 365. Des ventes liées qui rendent les offres Cloud concurrentes moins intéressantes.

Un sujet qui n’est pas nouveau puisque la Commission européenne enquêtait déjà sur ces sujets après des plaintes portées par un consortium européen formé d’OVHcloud, Aruba et Cloud Community mais aussi par des plaintes portées en novembre 2022 par le CISPE.

Si Microsoft a essayé l’an dernier d’enterrer l’enquête en assouplissant ses licences auprès des fournisseurs Cloud européens, l’effort est jugé insuffisant et, à notre connaissance, l’Europe poursuit son enquête.

Mais l’affaire est en train de rebondir de l’autre côté de l’Atlantique où Google vient de déposer plainte auprès de la FTC contre Microsoft (et son Cloud Azure) mais aussi contre Oracle (et son cloud OCI).

« Avec des accords excessivement complexes qui cherchent à enfermer les clients dans leurs écosystèmes », explique Google, Microsoft et Oracle « non seulement obligent leurs clients à adopter un modèle monolithique de Cloud, mais limitent également leur choix, augmentent les coûts pour les clients et perturbent les écosystèmes numériques croissants et florissants aux États-Unis et dans le monde entier ».

Le problème est également exacerbé par l’utilisation des anciennes licences « On-Prem » sur le Cloud. Selon Google, « les conditions de licence imposées par Microsoft, Oracle et d’autres fournisseurs de logiciels sur site faussent la concurrence dans le cloud ».

Google stagne toujours à la troisième place sur le marché mondial du Cloud et a du mal à grappiller des parts à ses concurrents alors que le marché n’est plus dans une phase de folle croissance (même s’il continue de croître de plus de 20% par an).

Rappelons que Google est de son côté la cible d’une enquête pour position dominante sur le marché de la recherche Web par le DOJ américain.

