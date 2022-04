Après plusieurs plaintes déposées par des acteurs européens du Cloud, aussi bien SaaS que IaaS, la Commission européenne ouvre une enquête sur les pratiques potentiellement anticoncurrentielles de Microsoft sur les services « en nuage ».

Le géant américain, fervent amateur des bundles, suites et autres offres groupées, est de nouveau dans le collimateur des autorités antitrust européennes. Selon l’agence Reuters, la commission européenne aurait envoyé ces derniers jours un questionnaire aux différents acteurs européens du cloud. Une enquête qui constitue la première étape d’un éventuel examen formel et approfondi des pratiques commerciales de Microsoft sur le cloud.

Pour rappel, la société américaine a déjà été condamnée à verser plus de 1,6 milliard d’euros ces dix dernières années pour différentes affaires d’enfreintes aux règles antitrust européennes.

Cette enquête n’est pas une surprise. Plusieurs actions et plaintes avaient été portées à l’attention de la Commission Européenne ces derniers mois à commencer par celle menée par NextCloud et celle menée par OVHcloud.

« La Commission dispose d’informations selon lesquelles Microsoft pourrait utiliser sa position potentiellement dominante sur certains marchés de logiciels pour exclure la concurrence concernant certains services cloud« , indique le questionnaire selon reuters.

Le questionnaire cherche à déterminer si les conditions des licences de Microsoft permettent aux autres acteurs du marché d’être concurrentiels, si les systèmes et applications Microsoft sont suffisamment ouverts pour s’intégrer aux autres clouds, et si les prix pratiqués et les bundles ne sont pas un frein à la concurrence d’offres européennes.

Microsoft a réagi de façon minimaliste en rappelant que « nous évaluons en permanence la meilleure façon de soutenir nos partenaires et de mettre les logiciels Microsoft à la disposition de tous les clients, quels que soient leurs environnements, et y compris ceux des autres fournisseurs de services cloud. »

Affaire à suivre…