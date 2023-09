Le marché de la réalité virtuelle devrait connaître un vent nouveau en cette fin d’année avec l’arrivée du Vision Pro d’Apple mais aussi du Quest 3 de Meta. Un vent assez puissant pour relancer le marché des métavers ?

Alors que beaucoup d’acteurs des métavers et des applications professionnelles de Réalité Virtuelle explorent le potentiel du futur Vision Pro d’Apple au travers de son SDK et de ses prototypes pour développeurs, Meta compte sur ce souffle de renouveau pour enfin faire décoller ses projets de métavers et sa gamme de casques de réalité mixte.

Présenté en avant-première en juin dernier pour ne pas laisser Apple monopoliser les médias, le casque de réalité mixte Quest 3 sera officiellement lancé le 10 octobre et a été la grande star de la conférence Meta Connect 2023 qui s’est tenue cette semaine.

Arrivé aux mêmes conclusions qu’Apple ou que les français de Lynx VR, le Meta Quest 3 veille à ce que l’utilisateur ne perde pas totalement le lien avec l’univers réel qui l’entoure et reprend la notion de réalité mixte (terme initié par Microsoft avec les Hololens et les casques Windows Mixed Reality) grâce à un mécanisme « Passthrough » de caméras couleur qui captent la réalité physique et permet ainsi d’intégrer réalité augmentée/virtuelle et environnement physique.

Le nouveau casque se veut plus équilibré, plus précis (dans ses affichages comme dans son tracking) mais surtout plus performant (grâce à la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2). Pour le patron de Meta, le Quest 3 est « le premier véritable casque de réalité mixte grand public capable de fusionner mondes numériques et monde physique ». Cette notion de réalité mixte est le nouveau cheval de bataille du Quest 3. L’an prochain, Meta introduira pour son casque un nouveau concept : les Augments. Ce sont « des objets numériques interactifs, interagissant avec l’univers physique, qui prennent vie tout autour de vous » explique l’éditeur. Typiquement vous pourrez par exemple afficher des cadres virtuels d’œuvres célèbres à vos murs, afficher une météo animée et interactive sur votre bureau, etc. Bien que totalement absent du monde physique, ces objets réapparaitront toujours à la même place chaque fois que vous mettrez votre casque Quest 3.

L’appareil est totalement autonome et sa batterie assure un peu plus de 2 heures d’activités ininterrompues dans les univers virtuels. Il sera lancé au prix de 549,99 € avec 128 Go de stockage. Il est donc sept fois moins cher que le casque d’Apple mais les deux appareils ne visent pas les mêmes marchés. Le Quest 3 reste avant tout un casque grand public, ludique, pensé pour le divertissement. La preuve, le Quest 3 permettra aux abonnés du Xbox Game Pass d’accéder à tous les jeux du Xbox Cloud Gaming dès le mois de décembre.

Il sera intéressant de voir si et comment Meta pourra décliner son Quest 3 dans une version Pro (rappelons que Meta propose un casque Meta Quest Pro à 1200 euros mais basé sur des technologies plus anciennes et doté d’une résolution mixte trois fois moins précise) plus à même de concurrencer le Vision Pro d’Apple sur le marché des usages professionnels de la réalité mixte et des jumeaux numériques.

De l’IA dans le casque

Meta lance en bêta « Meta AI », un nouvel assistant conversationnel disponible dans Messenger, WhatsApp et Instagram mais aussi dans son casque Quest 3. Cet assistant peut donner des informations en temps réel ou même générer des images à partir d’une description textuelle.

Par ailleurs, Meta se prépare à lancer 28 « personnalités IA », chaque personnalité ayant ses sujets d’intérêts et ses traits de caractères. Certaines de ces personnalités virtuelles sont totalement fictives alors que d’autres sont « jouées » par des icônes de la pop-culture comme Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner ou Naomi Osaka. Chacune de ces personnalités virtuelles disposent d’un compte Instagram et Facebook. Il est possible de discuter avec elles via WhatsApp, Messenger et Instagram.

Toutes ces intelligences artificielles ne seront pour l’instant accessibles qu’aux USA.

