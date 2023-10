Même les titanesques investissements en IA et la crise économique n’ont pas d’impact sur les bénéfices toujours en hausse de Microsoft. Le groupe annonce une nouvelle fois des résultats trimestriels (calendrier Q3 2023) en hausse et supérieurs aux attentes du marché.

Pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2024 (correspondant au troisième trimestre calendaire 2023), Microsoft affiche une solidité financière finalement plus étonnante que rassurante. Même la division Windows retrouve des couleurs…

Crise financière et économique… Contexte géopolitique difficile… Investissements massifs dans l’IA générative et son ultra-gourmandise en ressources… Rien ne semble affecter la marche en avant du groupe dirigé par Satya Nadella.

Deux nombres résument bien la situation :

* 56,5 milliards de dollars de revenus trimestriels (en hausse de 13% par rapport à l’an dernier)

* 26,9 milliards de dollars de bénéfices (en hausse de 25% par rapport à l’an dernier).

Microsoft est une cash machine. Ou plutôt en est devenue une depuis que Satya Nadella lui a redonné une direction, une raison d’avancer et une culture cloud.

Car la santé de Microsoft malgré les contextes macro-économiques internationaux difficiles repose en très grande partie sur le cloud. Une fois encore, cette entité virtuelle dénommée « Microsoft Cloud » (qui combine toutes les activités SaaS, IaaS, PaaS du groupe) affiche des revenus en hausse de 24% et représente 56,6% des revenus du groupe (avec un total ce trimestre de 31,8 milliards de dollars). Un résultat notamment porté par Azure (et services cloud associés) qui affiche toujours une belle et rassurante (pour les marchés, très focalisés sur cet indicateur) croissance de 29% (par rapport au même trimestre l’an dernier).

Mais à peu près tous les autres business de Microsoft se portent bien. Ainsi la division « Productivity & Business Processes » qui comporte Office, Linkedin et Dynamics affiche une croissance de 13% et un chiffre d’affaires de 18,6 milliards de dollars.

Dans le détail, Microsoft 365 pour les entreprises affiche une croissance de 18% alors que son pendant grand public progresse de 17% pour atteindre les 76,7 millions d’utilisateurs actifs et payants.

Dynamics 365 dont on parle moins souvent se porte encore mieux avec une croissance de 28% !

Enfin, le CA de LinkedIn progresse de 8%.

Plus surprenant, la division « More Personal Computing » malmenée depuis plusieurs trimestres affiche une croissance de 3% pour un Chiffre d’Affaires de 13,7 milliards de dollars. Une croissance inattendue fruit d’une croissance de 5% des revenus Windows. Un chiffre intéressant car il tend à donner de la crédibilité aux analystes qui anticipent une amélioration du marché PC au prochain trimestre.

C’est finalement toute la partie hardware de Microsoft qui reste préoccupante. Si le business « gaming » de Microsoft (qui va prochainement s’enrichir des produits de l’acquisition d’Activision) est finalement peu impacté par les baisses de 7% des ventes de consoles Xbox, la baisse de 22% des ventes de Surface (un recul très supérieur au recul moyen des ventes de PC dans le monde) confirme qu’il devient urgent pour Microsoft de réinventer et réorienter cette Business Unit (dont le patron, Panos Panay, vient justement de quitter le groupe pour rejoindre Amazon).

Au passage, on notera que le business Bing (et la pub associée) affiche une croissance de 10%.

Dans la conférence donnée peu après la publication des résultats, Satya Nadella a rappelé que « avec nos IA Copilot, nous rendons l’ère de l’IA très réelle pour tous les individus et toutes les entreprises partout dans le monde. Nous introduisons rapidement l’IA dans chaque strate de la pile technologique et dans chaque processus métier et chaque rôle dans les entreprises… »

Il a notamment dévoilé que :

– Plus de 18 000 entreprises exploitent les IA des Azure OpenAI Services

– Qu’Azure Arc a connu une croissance de 140% pour atteindre 21 000 entreprises clients montrant les besoins de mobilité des workloads au sein du cloud hybride et entre les clouds

– GitHub Copilot compte plus d’1 million d’utilisateurs payants

– La plateforme low-code/no-code Power Apps connaît une croissance de 40% en un an et compte plus de 20 millions d’utilisateurs actifs

– La plateforme SIEM next gen « Microsoft Sentinel » compte plus de 25.000 entreprises clientes et rapporte annuellement plus d’un milliard de dollars !

– Bing Chat a engagé près de 2 milliards de discussions !

