Malgré un appel non suspensif de la FTC mais après avoir finalement obtenu l’accord de l’autorité britannique, Microsoft a officialisé ce week-end la finalisation du plus gros deal de l’histoire de la tech avec l’acquisition du groupe Activision-Blizzard-King.

Deux ans… Il aura fallu 20 mois de tractations à Microsoft pour passer les multiples défis juridiques internationaux engendrés par l’annonce du rachat d’Activision-Blizzard-King en janvier 2022.

C’est finalement logique : chiffré à 69 milliards de dollars, il s’agit là de la plus grosse acquisition de l’histoire de la Tech et bien évidemment de la plus grosse acquisition de l’histoire de Microsoft. De quoi, forcément, faire trembler tout l’écosystème du jeu vidéo.

20 mois d’un long combat et d’une longue succession de compromis pour rassurer les autorités de régulation et la concurrence. Un combat qui s’est traduit par de nombreux accords de partenariat avec Nintendo et avec toutes les grandes plateformes de diffusion de jeux en ligne. Mais aussi par un accord spectaculaire en Europe : Ubisoft détient désormais les droits exclusifs de diffusion en streaming de tous les jeux d’Activision Blizzard qui sortiront au cours des 15 prochaines années. Objectif : empêcher Microsoft de se retrouver à dominer seul – en monopole – le marché récent du Cloud Gaming avec son Xbox Cloud Game Pass.

Pour Phil Spencer, le CEO de la division Microsoft Gaming, « nous allons commencer dès aujourd’hui à travailler pour apporter les franchises d’Activision, Blizzard et King sur le XBox Game Pass et les autres plateformes » confirmant que « nous sommes convaincus que cette acquisition ouvre de nouvelles possibilités de jouer. Nous allons créer de nouveaux mondes, de nouvelles histoires et permettre à vos jeux favoris d’être disponibles sur de nouveaux espaces pour être toujours plus nombreux à jouer que ce soit sur mobile, dans le cloud ou autres… »

Le deal s’est donc concrétisé malgré les réticences de la FTC américaine qui avait cet été tenté de bloquer l’acquisition avant d’être sévèrement débouté par un juge fédéral. La FTC a fait appel de la décision et reste vent debout contre le deal. Mais l’appel – qui doit être jugé en Décembre – n’est pas suspensif. « La FTC continue de penser que ce deal est une menace pour la concurrence » écrit l’agence qui est aujourd’hui très décriée aux USA alors que bien des voix s’élèvent estimant que l’agence devrait se focaliser sur les pratiques actuelles des géants de Tech plutôt que de défendre « ses croyances sur le futur sans le moindre fait pour les corroborer ».

Pour fêter l’événement, l’équipe XBox s’est offert une petite vidéo mêlant ses franchises à celles des studios Activision-Blizzard-King.

<

À lire également :