Née contrôleur révolutionnaire pour la Xbox, la technologie Kinect n’avait guère convaincu les joueurs et avait finalement trouvé ses vrais usages du côté des entreprises en servant de fondation à différents services Azure et différentes applications de vision et de surveillance. Mais Microsoft arrête les frais et enterre une seconde fois son projet Kinect.

Fruit d’années de recherche et développement, l’interface bardée de capteurs Kinect n’aura jamais réussi à s’imposer. Ni dans l’univers du gaming qui l’a vu naître, ni dans l’univers de l’entreprise qui l’a exploité pour maintes expérimentations de surveillance et d’analyse visuelle d’espaces.

Kinect est né en 2011 dans l’univers Xbox 360 et voulait réinventer les interactions homme-machine dans l’univers du jeu vidéo et permettre aux joueurs de s’exprimer avec son corps plutôt qu’au travers d’une manette. Boudé par les éditeurs et les joueurs, Microsoft avait tenté de l’imposer avec la Xbox One qui était livrée avec en standard au début, avant que l’éditeur ne fasse finalement machine arrière et finisse par abandonner le concept en 2017.

En 2019, Microsoft crée la surprise en faisant renaître Kinect dans l’univers Azure sous la forme d’un kit de développement. Inspiré par différents projets qui utilisaient des Kinect Xbox reliés au PC pour capturer des mouvements et générer de nouvelles formes d’interaction, Microsoft y voyait une composante clé pour de multiples scénarios métiers autour de l’IoT, de la vision par ordinateurs, et des expériences de retail. Par ailleurs, Microsoft s’est beaucoup appuyé sur les technologies Kinect pour développer son casque Hololens.

Mais l’éditeur annonce l’abandon de son Azure Kinect Developer Kit. « Au fur et à mesure que les besoins de nos clients et partenaires évoluent, nous mettons régulièrement à jour nos produits afin de les soutenir au mieux. De temps en temps, cela implique l’introduction de nouvelles opportunités, mais aussi parfois le retrait de produits. Nous avons pris la décision d’arrêter la production du kit de développement Azure Kinect, mais c’est loin d’être la fin de cette technologie puisqu’elle continuera d’être disponible à travers notre écosystème de partenaires » explique l’éditeur.

Pour ne pas complètement abandonner les développeurs qui se sont investis sur cette technologie, Microsoft a signé plusieurs partenariats. « Il est important pour nous que cette technologie reste accessible à l’écosystème » affirme Swati Mehta, responsable du projet chez Microsoft. L’éditeur encourage donc désormais les développeurs et entreprises clientes à s’orienter vers le kit Femto Mega ou le kit Femto Bolt de Orbbec qui utilise la technologie de caméras 3D de Microsoft. Autre alternative possible, les caméras Visionary T-mini et safeVisionary 2 de SICK AG. Par ailleurs, Microsoft a également signé un contrat de redistribution de ses technologies avec Analog Devices qui a désormais à son catalogue différents modules similaires à Kinect.

Une façon finalement assez élégante de se débarrasser d’une technologie devenue non prioritaire dans les objectifs du groupe…

À lire également :