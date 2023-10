L’éditeur a annoncé et lancé ce week-end la troisième génération de son espace de stockage en ligne intimement intégré à Windows et Microsoft 365. Avec l’IA, OneDrive devient un véritable outil de gestion de votre patrimoine numérique.

OneDrive c’est le service phare de stockage en ligne de l’univers Windows. Bien sûr, tout comme GDrive dans l’univers Android et iCloud dans l’univers Apple, cet espace de stockage est compatible avec toutes les plateformes. Mais il est nativement intégré à Windows 11, aux comptes Microsoft et à l’univers collaboratif de la firme américaine.

Et pour la troisième fois de son histoire débutée en 2007, OneDrive connaît une refonte profonde de son interface et de ses fonctionnalités. Bien sûr sa vocation première, celle d’être un disque de stockage en ligne sécurisé et évolutif, n’a pas changé. OneDrive permet de stocker ses fichiers dans le cloud pour y accéder à n’importe quel moment depuis n’importe quel appareil et simplifier leur éventuel partage avec vos contacts. Mais Microsoft lui insuffle une expérience utilisateur radicalement nouvelle grâce à l’introduction de l’IA.

Faire évoluer une architecture comme OneDrive est un processus complexe pour l’éditeur. Le service héberge à l’échelon mondial des milliers de milliards de fichiers et ses utilisateurs y ajoutent 2 milliards de nouveaux fichiers chaque jour !

Un espace de stockage mieux organisé, sans effort

Alors forcément, les évolutions majeures sont rares et chacune d’elles est un évènement. La première génération de OneDrive se focalisait sur le stockage Cloud. La seconde génération sur la synchronisation et la collaboration. La troisième génération, en cours de déploiement, fait la part belle à l’IA et la recherche documentaire.

La nouvelle interface Web reprend le « look and feel » de l’explorateur de fichiers de Windows. La nouvelle page d’accueil « Home » est dynamique et cherche à vous présenter les fichiers dont vous avez probablement le plus besoin soit parce que vous avez récemment travaillé dessus soit en fonction du contexte.

Une nouvelle vue des « partages » montre instantanément tous les fichiers partagés qu’ils l’aient été via OneDrive ou qu’ils aient été échangés via Teams, via vos emails, via d’autres applications Office/Microsoft 365. La fonction de partage a d’ailleurs été revue pour simplifier et rationaliser la gestion des autorisations. Dans un même ordre d’idées, OneDrive vous permet de repérer facilement qui a créé ou partagé un fichier et même de retrouver en un clic tous les fichiers échangés avec un contact donné.

Parce que bien des utilisateurs créent de nouveaux documents directement depuis OneDrive grâce à l’intégration des Web Apps Office, OneDrive présente désormais directement de nombreux modèles pour tous types de documents afin de démarrer bien plus vite plutôt que de systématiquement créé un document vierge. Par ailleurs quand on clique sur un fichier depuis l’interface Web on peut désormais l’ouvrir directement avec son application sur Windows dès lors que l’application est effectivement présente sur le PC. Jusqu’ici seuls les fichiers Office pouvaient être ainsi ouverts en un clic.

Du côté des personnalisations on notera l’arrivée de la couleur. Il est désormais possible de personnaliser la couleur des dossiers pour mettre certains mieux en évidence.

Autre personnalisation bien utile, il est possible d’épingler en favoris des fichiers et dossiers auxquels on veut accéder rapidement et de retrouver ces raccourcis aussi bien sur le Web, sur mobile, sur Microsoft 365 que sur l’explorateur Windows.

De l’IA pour tout retrouver mais aussi résumer et analyser…

Mais les fonctions les plus innovantes sont bien sûr liées à l’introduction de l’IA au cœur de OneDrive. Désormais, l’interface est dotée d’une recherche sémantique. Non seulement cela permet de retrouver bien plus précisément les documents que l’on cherche mais cette recherche fonctionne aussi sur les images ce qui permet par exemple de retrouver « toutes les photos de chats » ou « toutes les photos de plages » par exemple. Et ça fonctionne même pour retrouver les photos de vos enfants, amis, etc.

En outre, OneDrive s’intègre avec l’IA Microsoft 365 Copilot. Dès lors, il sera possible depuis OneDrive de cliquer sur un document pour en demander un résumé ou une traduction, mais aussi pour demander à l’IA de vous proposer un résumé quotidien des fichiers, un aperçu des modifications effectuées par vos collègues dans la journée, un aperçu des nouveaux commentaires, etc. On peut aussi aisément retrouver tous les fichiers liés de près ou de loin à une réunion, ceci simplement en cliquant sur l’agenda de vos meetings.

Avec ces fonctionnalités, OneDrive devient bien plus qu’un endroit où stocker en toute sécurité vos fichiers pour y accéder quand, où et comme vous voulez. C’est désormais un véritable outil d’organisation de vos fichiers et donc par voie d’extension de votre travail qu’il soit professionnel ou personnel

