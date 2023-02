Microsoft prévoit d’introduire en Mars une nouvelle version de son disque en ligne OneDrive. Avec une nouveauté utile, la possibilité d’épingler les documents les plus souvent utilisés.

OneDrive est un outil essentiel à bien des utilisateurs Windows aussi bien dans le cadre personnel que professionnel. Le disque cloud de Microsoft s’utilise comme un disque dur classique mais est synchronisé dans le cloud ce qui permet de retrouver ses fichiers où que l’on soit et quelle que soit la machine utilisée. OneDrive protège contre les ransomwares (notamment avec sa fonction de restitution du disque telle qu’il était à un moment donné), facilite la réinstallation de OneDrive, simplifie les partages. Il est surtout nativement et intimement intégré à Windows pour en rendre son utilisation la plus transparente possible. Enfin, son interface Web permet un accès aux documents depuis n’importe quel navigateur Web sur n’importe quel appareil.

Microsoft vient d’annoncer préparer une petite modification ergonomique bien pratique sur l’interface Web de son disque en ligne. De même qu’il est possible d’épingler des fichiers fréquemment utilisés sous Microsoft 365 ou sous l’explorateur de fichiers de Windows, il sera désormais aussi possible d’épingler des fichiers sur l’interface Web de OneDrive pour retrouver en un clic ces fichiers importants auxquels on veut accéder le plus rapidement possible.

Par ailleurs, une version de développement de l’explorateur de fichiers Windows, dévoilée dans le kit de développement du système, laisse entrevoir l’arrivée dans les mois à venir d’une nouvelle version de File Explorer proposant une intégration encore plus poussée avec OneDrive et l’univers Microsoft 365 pour aider les utilisateurs à mieux retrouver les fichiers sur lesquels il travaille ou récemment travaillé, les fichiers partagés avec amis et collègues et les fichiers les plus employés dans la famille ou au travail.

À lire également :