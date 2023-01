Microsoft plancherait sur plusieurs améliorations fonctionnelles et ergonomiques afin de moderniser son explorateur de fichiers aussi appelé File Explorer.

Longtemps, trop longtemps, l’explorateur de fichiers (File Explorer) et le Bureau Windows étaient très intrinsèquement, trop intrinsèquement, liés aux couches basses de Windows. Microsoft a ainsi passé plus d’une quinzaine d’années à détricoter les couches de Windows et a délié l’explorateur de fichiers (comme le bureau) pour en faire une vraie application autonome qui puisse évoluer indépendamment de Windows voire même être retiré du système.

Ces travaux ont en grande partie été achevés avec Windows 10 et finalisés avec Windows 11.

C’est pourquoi Windows 11 s’est présenté avec un explorateur de fichiers plus remanié qu’il ne l’avait jamais été depuis Windows 2000 : nouvelles icônes, nouveau menu contextuel, multiples onglets, etc.

Désormais, Microsoft veut aller plus loin dans la modernisation d’un des composants les plus essentiels mais aussi les plus anciens du système.

C’est d’ailleurs une vieille arlésienne chez l’éditeur qui a, au fil des années, explorer bien des pistes sans en retenir une seule avec notamment le file explorer plein de métadatas de Longhorn ou encore des prototypes de gestionnaire de fichiers en 3D pour naviguer dans les documents.

Rien d’aussi spectaculaire et clivant ne semble cependant à l’étude. Microsoft souhaite simplement enrichir la base existante comme il le fait depuis les premiers jours de Windows en rajoutant notamment des fonctionnalités autour du partage et de la collaboration autour des documents.

Ainsi, Microsoft expérimente une sorte de page d’accueil avec vos fichiers les plus récents et les plus utilisés ainsi que des recommandations. L’éditeur explore également d’autres pistes comme les « Conversations », les « Insights » et les « Activités ». Les activités permettent de suivre les accès et modifications survenus sur les fichiers et dossiers. Les Conversations semblent indiquer les emails et messages qui ont utilisé ou référencé un fichier ou un dossier donné.

D’une manière générale, Microsoft semble vouloir incorporer au cœur de l’explorateur Windows des informations jusqu’ici réservées aux services en ligne OneDrive ou Sharepoint. Mais d’autres améliorations plus cosmétiques ou visuelles devraient également voir le jour d’ici la sortie de Windows 12.

Par ailleurs Microsoft semble vouloir également enrichir Spotlight cette nouvelle fonctionnalité qui permet notamment d’afficher les images Bing en fond de bureau. Microsoft pourrait rendre le fond du bureau plus interactif à l’avenir.

ReFS sous Windows 11 ? Il y a une dizaine d’années, Microsoft introduisait un nouveau système de fichiers ReFS donné comme plus résilient et plus performant que NTFS tout en offrant des capacités de stockage supérieures.

ReFS n’est officiellement disponible que sous Windows Server. Même si le système bénéficie d’un support limité sous Windows 10 Entreprise.

Cependant, si l’on se base sur les dernières versions « Dev » de Windows Insider, Microsoft serait sur le point d’officialiser un vrai support de ReFS sous Windows 11.

Affaire à suivre…

