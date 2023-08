Jusqu’ici uniquement disponible via le Web et des apps mobiles, la nouvelle expérience de co-création et de collaboration Microsoft Loop débarque enfin sous Windows pour mieux faire concurrence à Notion !

Microsoft Loop est une arlésienne complexe. Depuis des années Microsoft travaille sur des fondations à même de transformer la notion de collaboration autour de documents et d’éventuellement totalement métamorphoser sa suite Office. Un challenge ambitieux qui s’est traduit par différents projets avortés d’application cherchant à unifier les documents Office au sein d’un même canevas. L’initiative a pris un tournant phare en 2019 avec l’élaboration en open source du Fluid Framework et sa collection de composants Web collaboratifs permettant une co-édition en temps réel à travers Internet. L’idée était de proposer des composants co-éditables universels exécutés côté client (sans développement spécifique côté serveur) que l’on puisse insérer dans n’importe quelle application Web voire dans un email.

Depuis ces premiers pas, le projet a beaucoup évolué pour aboutir en 2021 au lancement en preview du service Microsoft Loop. Objectif : réimaginer la collaboration en permettant à plusieurs personnes (à priori d’une même équipe y compris partenaires et fournisseurs) de retrouver en un même endroit tous les documents Office utiles, de travailler ensemble, de réagir en direct et de coéditer et coparticiper à travers des composants universels tout en brisant les silos mécaniquement créés par l’utilisation de logiciels différents que sont Word, Excel, PowerPoint, etc.

En Mars de cette année, Microsoft officialisait la GA de Microsoft Loop, présenté comme une « nouvelle expérience de co-création transformative », un nouvel espace collaboratif au sein de la galaxie Microsoft 365 (un de plus diront certains, avec OneDrive, Sharepoint, OneNote, Teams ou Whiteboard) et un concurrent direct du pionnier du Web collaboratif, Notion !

Cette semaine, Microsoft officialise le client Windows du service Microsoft Loop jusqu’ici uniquement accessible depuis un navigateur Web ou depuis les apps mobiles iOS et Android.

Téléchargeable gratuitement depuis le Windows Store, l’application permet de créer de nouvelles pages collaboratives à partir de modèles prédéfinis, d’y ajouter des composants Loop et de partager en un clic les pages ainsi créées avec qui peut être intéressé. Rappelons que – un peu à la façon de OneNote – Les espaces collaboratifs Loop (appelés Loop Workspaces) sont composés de pages Loop elles-mêmes formées de composants Loop.

La disponibilité de cette application Windows est une bonne opportunité pour les utilisateurs classiques des outils Microsoft de faire connaissance avec l’univers Loop et ses usages aussi bien familiaux que professionnels.

Pour y accéder : Microsoft Loop via Microsoft Store

