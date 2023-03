Le navigateur Microsoft Edge inaugure une nouvelle fonctionnalité collaborative, « Edge Workspaces », pour naviguer à plusieurs sur un même ensemble de pages.

Contrairement aux apparences, toute l’attention de Microsoft n’est pas focalisée sur l’IA. L’efficacité collaborative au sein des équipes et de l’entreprise reste l’un de ses chevaux de bataille. La semaine dernière nous évoquions la disponibilité en preview publique d’un nouveau hub collaboratif dénommé Microsoft Loop. Aujourd’hui, c’est le navigateur Edge qui s’enrichit d’une nouvelle option originale : Edge Workspace.

L’idée consiste à permettre à plusieurs personnes de naviguer sur le Web « ensemble » un peu comme Disney+ ou PrimeVideo permettent à des personnes à des endroits différents de regarder ensemble un même film ou épisode de série.

Un Edge Workspace (ou Espace de travail Edge en Français) se compose en réalité d’un ensemble d’onglets simultanément ouverts sur toutes les machines des collaborateurs participant au Workspace. Parmi les limitations, tous les participants doivent également utiliser Edge pour en profiter et posséder un compte AAD (Compte Microsoft ou compte Microsoft 365).

En pratique, l’utilisateur commence par ouvrir un espace de travail Edge en cliquant sur l’icône correspondante. Il peut alors créer une barre de favoris Web qui sera partagée et ouvrir différents onglets puis inviter d’autres collaborateurs à partager cet espace. Il suffit de cliquer sur Inviter, de copier le lien spécial qui s’affiche et de le communiquer aux autres. Chacun verra alors les mêmes raccourcis, les mêmes onglets et partagera le même historique de navigation (propre à l’espace partagé). Si l’un des utilisateurs ouvre un nouvel onglet dans l’espace de travail, tous le verront apparaître en temps réel.

Cet espace propose plusieurs avantages :

– Il est maintenu (quelque part dans le cloud) jusqu’à ce qu’il soit supprimé manuellement. Dit autrement, fermer le navigateur ne perd pas le contenu de cet espace et on peut s’y reconnecter à tout moment.

– Il est à la fois synchrone et asynchrone. Le partage n’impose pas à tout le monde d’être simultanément connecté et chacun peut s’y reconnecter et voir ce qui y est affiché à tout moment. Lorsqu’on fait des recherches à plusieurs sur une même thématique, c’est vraiment pratique et ça n’oblige pas tout le monde à travailler sur le sujet au même moment.

– C’est une alternative collaborative et partageable aux « Groupes d’onglets (Tab Groups) » (sur Chrome et Edge) ou aux Collections (de Edge).

– À tout moment, d’un coup d’œil, on sait qui est ou non connecté à cet espace partagé et même qui regarde quel onglet. C’est très utile si parallèlement les autres interlocuteurs sont également en train d’échanger par chat, Skype, Teams, Zoom ou autre…

– Un mettant dans un des onglets de l’espace de travail, une page Microsoft Loop par exemple, on peut aisément transformer cet espace partagé Web en hub collaboratif enrichi, centré autour des navigations Web.

Un espace collaboratif commun et non un écran partagé

Bien évidemment cet espace de travail partagé est indépendant de vos sessions Web traditionnelles. Ainsi vos connexions, profils, mots de passe, téléchargements, collections, extensions et cookies ne sont pas partagés avec l’espace de travail. Vos préférences d’apparence ou de moteur de recherche ne sont pas partagées non plus. Enfin si un des onglets affiche un site nécessitant une authentification personnelle (par exemple Gmail, Oulook ou autre), les autres interlocuteurs soit ne verront rien soit verront la page mais en étant authentifié avec leur propre compte. Et les onglets et données en dehors de l’espace de travail Edge ne sont évidemment pas visibles des autres.

Il est important de comprendre que ce n’est pas l’équivalent d’un écran partagé : personne ne voit comment vous interagissez avec la page et chacun est libre de naviguer comme il l’entend dans les pages de l’espace partagé.

La fonctionnalité n’est pas vraiment nouvelle : elle était en preview limitée pour les entreprises depuis Octobre. Microsoft a décidé cette semaine d’en ouvrir l’usage – toujours en preview – à davantage de monde. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien suivant : Ce lien (via aka.ms)

En multipliant les innovations et les mises à jour, force est de constater que Microsoft est en train de faire de Edge une véritable alternative à Google Chrome. Entre la gestion des identités intégrées à Windows, les collections, l’affichage en icônes seulement des favoris, la fonction da capture Web intégrée, les onglets verticaux, la gestion des PWA, l’intégration de Bing IA, la barre latérale d’outils connectés et désormais les Edge Worspaces, le navigateur de Microsoft a de quoi séduire et se différencier tout en reposant sur les technologies WEB clés de Google Chrome.

Pour en savoir plus : Prise en main des espaces de travail Microsoft Edge (préversion publique)

