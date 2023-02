Le navigateur de Microsoft a toujours intégré un lecteur de fichiers PDF par ailleurs plutôt réussi mais limité notamment en termes de support des PDF interactifs et à formulaires. Désormais, il va directement intégrer la technologie d’Adobe.

Le format PDF créé par Adobe est relativement universel. Tous les navigateurs en intègrent un lecteur et bien des applications permettent de les lire sur à peu près tous les terminaux et tous les systèmes. Mais, tous ces lecteurs tiers, se limitent souvent aux fonctions d’affichage basiques et n’ont pas toujours la fidélité de reproduction du lecteur Adobe Acrobat officiel.

Mais Microsoft et Adobe viennent d’annoncer la signature d’un nouvel accord pour directement intégrer la technologie d’Adobe au cœur du navigateur Edge. « L’intégration native de la technologie Acrobat PDF dans Microsoft Edge permet d’offrir une meilleure expérience PDF aux utilisateurs de Windows » explique le communiqué des deux entreprises.

Dit autrement, cette intégration est pour l’instant réservée aux versions Windows (10 & 11) de Edge alors que le navigateur existe aussi sous macOS, Linux et mobiles. Microsoft prévoit toutefois également d’intégrer plus tard ce lecteur PDF officiel dans Edge pour macOS.

Microsoft promet ainsi un rendu plus précis des documents PDF avec des couleurs et des graphismes plus fidèles, des performances améliorées et une sécurité renforcée comparé à l’actuel lecteur produit par Microsoft et intégré dans les versions actuelles de Edge.

Utilisé le vrai moteur Adobe Acrobat PDF permet deux améliorations majeures : un vrai support des PDF utilisés comme formulaires et une meilleure accessibilité des documents aux handicapés.

En effet, le support officiel du moteur Adobe va permettre une vrai sélection des images et des textes et donc une meilleure restitution vocale par le narrateur Windows des documents PDF affichés.

Mieux encore, cette intégration d’Acrobat dans Edge permettra (via une extension Edge complémentaire) d’éditer directement les documents PDF, plus précisément les textes et les images, de convertir les PDF en d’autres formats, de combiner des fichiers. Mais, car il y en a forcément un, ces fonctionnalités avancées d’édition nécessiteront l’acquisition d’une souscription Adobe Acrobat séparée. Ceux disposant déjà d’un abonnement Adobe Acrobat ou Creative Cloud pour accéder aux fonctions d’édition dans Edge sans surcoût.

Ce lecteur officiel fera officiellement son apparition dans Edge en mars prochain. L’utilisation de ce nouveau lecteur PDF sera optionnelle dans un premier temps. Le moteur d’affichage PDF historique de Edge sera officiellement et définitivement retiré le 31 mars 2024.

