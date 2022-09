Adobe s’empare de l’outil collaboratif de design d’interfaces Figma. Une opération qui va lui coûter 20 milliards de dollars !

Adobe est le géant des outils informatiques de design et d’infographie. Acteur ancestral, l’éditeur a su surfer sur l’évolution des modes et des tendances tout en réussissant son virage vers le cloud. L’entreprise vient d’ailleurs d’annoncer ses résultats du 3ème trimestre 2022 et affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 4,4 milliards de dollars (avec 1,1 milliard de bénéfice) en augmentation de 12,7%, un record pour l’éditeur.

Adobe dispose d’un vaste portfolio d’applications. Certaines sont devenues des incontournables du marché à l’instar de Photoshop ou Première. D’autres ont toujours un peu plus de difficulté à s’imposer. C’est notamment le cas de Adobe XD, l’outil de prototypage d’interfaces UX/UI pour sites Web, jeux et applications mobiles.

Adobe a donc décidé de casser sa tirelire pour s’offrir l’un de ses principaux concurrents dans le domaine : Figma. Ce dernier est un outil collaboratif de design d’interfaces utilisateur très populaire dans l’univers des designers d’applications mobiles et Web. Cette solution avait notamment été plébiscitée en milieu d’année par Google qui comptait en faire la plateforme de prédilection pour le prototypage d’applications Chromebooks.

Craignant peut-être que ce concurrent ne finisse entre les mains d’un Google ou Microsoft, Adobe a donc choisi d’acquérir son concurrent au prix fort même si Figma avait le vent en poupe sur les marchés financiers : la valorisation de l’entreprise estimée à 2 milliards en 2020 avait bondi à 10 milliards en 2021.

Adobe va donc dépenser 20 milliards de dollars pour s’emparer de Figma. « Ensemble, Adobe et Figma vont réimaginer l’avenir de la créativité et de la productivité, accélérer la créativité sur le web, faire progresser la conception des produits et inspirer les communautés mondiales de créateurs, designers et développeurs », expliquent les responsables d’Adobe dans un communiqué de presse.

Ce rachat pourrait mettre un coup de projecteur sur d’autres outils de prototypage et de design UX/UI à l’instar de JustInMind, Fluid UI, InVision, Webflow, Axure RP voire de l’outil open source Pencil Project.

