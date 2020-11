Moins connue en France que Wrike, Workfront est l’une des grandes plateformes collaboratives de gestion des opérations marketing. Le service SaaS compte aujourd’hui plus de 3 000 entreprises clientes et 1 million d’utilisateurs qui s’appuient quotidiennement dessus pour gérer, planifier et suivre leurs campagnes marketings.

Adobe annonce son intention d’acquérir Workfront pour la rondelette somme de 1,5 milliard de dollars. Outre le portfolio de clients, il semble que ce soit surtout les fonctionnalités de gestion de workflows complexes qui aient attiré Adobe. La solution va en effet venir s’intégrer à la plateforme marketing et de gestion de l’engagement client de l’éditeur, Experience Cloud.

Rappelons qu’Adobe avait précédemment absorbé Magento en mai 2018 pour 1,68 milliard de dollars ainsi que Marketo en septembre 2018 pour 4,75 milliards de dollars.

Tous ces rachats témoignent d’une volonté d’Adobe de maîtriser toute la chaîne d’outils de l’expérience utilisateur et de l’engagement client. Une chaîne qui attire aussi les attentions d’acteurs comme SAP (qui a racheté Emarsys), Salesforce avec son « Marketing Cloud » mais aussi Oracle et sa suite Customer Experience.