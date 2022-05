Mozilla célèbre la version 100 du navigateur Firefox même si celui-ci n’a plus l’aura d’autrefois et s’est même fait doubler par Microsoft Edge sur les ordinateurs de bureau…

Firefox passe en version 100. Un chiffre qui marque 20 ans d’évolution du navigateur en open source (le premier prototype 0.1 date de 2002, mais la version 1.0 officielle ne sortira qu’en 2004) né sur les ruines de Netscape Navigator.

Une version qui n’apporte en réalité qu’une fonctionnalité majeure. Le sous-titrage des vidéos affichées en mode PiP (Picture in Picture). Ce mode permet d’afficher des vidéos sous forme de vignette au-dessus des autres applications. Typiquement, elle permet de suivre une vidéo tout en jouant, en consultant une recette, en développant du code, etc.

Introduit en 2019, la fonctionnalité PiP fait partie de ses fonctionnalités propres à Firefox et qui, à l’instar de sa gestion des favoris, continuent de tellement marquer l’expérience de ses utilisateurs que ces derniers continuent de le préférer à d’autres alternatives comme Chrome ou MS Edge.

Les temps n’en demeurent pas moins difficiles pour Firefox. Bien que disponible sous Windows, Mac et Linux, le navigateur ne cesse de voir ses parts de marché se réduire à peau de chagrin. Au point désormais de ne plus figurer qu’en 4ème position du TOP 5 des navigateurs Web pour ordinateurs selon les données de StatCounter.

Une quatrième place qui résulte de la montée en puissance de Microsoft Edge qui depuis qu’il s’est réinventé sur les technologies de Chromium (la version open source de Google Chrome) gagne lentement mais régulièrement des parts de marché. Ainsi, pour la première fois, Microsoft Edge dépasse les 10% de parts de marché des navigateurs pour ordinateurs. Le « Web browser » de Microsoft surpasse donc non seulement Firefox mais également Safari d’Apple (qui ne dispose plus de version Windows depuis fort longtemps).

Toutefois, Microsoft doit encore cravacher pour ne serait-ce que faire exister Edge dans le classement des navigateurs pour Mobile. Car comme Firefox Mobile, Edge ne figure même pas dans le TOP 5 des navigateurs mobiles lui aussi largement dominé par Chrome (devant Safari porté par les parts de marché de l’iPhone).