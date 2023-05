En mars dernier, Microsoft annonçait l’arrivée de ses IA génératives « Copilot » au cœur de sa suite collaborative Microsoft 365. Hier, l’éditeur a annoncé avoir invité 600 entreprises à expérimenter ces IA au travers d’un « Early Access Program » et a présenté de nouvelles intégrations d’IA pour Outlook, Whiteboard, PowerPoint, Loop, Viva et One Note.

Lorsque Microsoft a présenté mi-mars comment les IA génératives allaient s’infiltrer dans sa suite collaborative Microsoft 365 (Google en faisait de même avec sa suite Google Workspace), l’éditeur avait alors convié une vingtaine de grandes entreprises à expérimenter ces fonctionnalités en preview limitée. Selon Colette Stallbaumer, directrice générale de Microsoft 365 et de Future of Work, « leurs commentaires et retours d’expérience sont unanimes : Copilot a le potentiel de transformer le travail. Tous soulignent que ces IA changent la donne pour les réunions et qu’elles contribuent à stimuler la créativité ».

Un programme d’ « early adopters » privilégiés…

Hier, l’éditeur a annoncé un nouveau programme d’adoption de l’IA, un programme payant qui laisse entrevoir comment Microsoft espère rentabiliser l’introduction de ces aides intelligentes. Celui-ci va permettre à 600 entreprises – invitées par Microsoft – à expérimenter ces nouvelles fonctionnalités « Copilot » dopées à l’IA générative.

Ce n’est donc pas encore une vraie Preview publique mais on s’en rapproche. Il est fort probable que ces évaluations « privées » (sur invitation) perdureront jusqu’à la prochaine grande conférence Microsoft « Inspire 2023 » en juillet. Mais la concurrence pourrait aussi amener l’éditeur à accélérer la cadence.

Microsoft prépare un déploiement plus général

D’ailleurs, pour préparer les entreprises à l’arrivée de ces IA, Microsoft a lancé hier un nouvel outil : Semantic Index for Copilot.

Progressivement automatiquement déployé dans les entreprises disposant d’un plan Microsoft 365 « E3 » ou « E5 », l’outil crée une cartographie intuitive des utilisateurs et des données de l’entreprise.

Selon Microsoft, cet outil est un préalable « essentiel pour obtenir des réponses pertinentes et exploitables lorsqu’on interroge Microsoft 365 Copilot ». L’éditeur explique par exemple qu’en interrogeant Copilot sur un « rapport des ventes de mars », l’outil reconnaîtra que « les rapports de ventes sont produits par Kelly de l’équipe financière et sont créés dans Excel » plutôt que de simplement rechercher « bêtement » tous les documents contenant les mots-clés de la question posée.

Et l’efficacité de ce nouveau moteur sémantique sera perceptible avant même que les entreprises n’adoptent Copilot : selon l’éditeur, non seulement il améliore la pertinence des fonctions de recherche de Microsoft 365 mais il contribue également à rationaliser les automatisations et les flux de travail existants (cf. vidéo explicative en fin d’article).

De nouvelles fonctions Copilot

Comme attendu, l’IA Copilot ne va cesser de s’enrichir et de proposer de nouveaux services. Outre les intégrations déjà démontrées dans Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint ou Viva Sales, Microsoft a annoncé hier de nouvelles intégrations et de nouvelles fonctionnalités « Copilot ». « Nous continuons à ajouter de nouvelles fonctionnalités Copilot pour apporter l’IA à chaque élément de la suite collaborative afin de permettre aux employés et aux organisations de libérer la créativité, de débloquer la productivité et d’améliorer les compétences », explique Colette Stallbaumer.

Microsoft a ainsi dévoilé 5 nouveautés IA supplémentaires :

– Copilot in Whiteboard : le tableau blanc partagé de Microsoft veut rendre les réunions et les brainstormings sur Microsoft Teams plus créatifs et plus efficaces. En utilisant le langage naturel, vous pouvez demander à Copilot de générer des idées, d’organiser les idées en thèmes, de créer des images et graphiques pour donner vie aux idées et même de résumer le contenu du tableau blanc.

– Copilot in Outlook offrira, en plus des fonctions de génération de résumés et de traductions déjà démontrées, des conseils et des suggestions sur la clarté, le sentiment et le ton de vos messages afin d’aider les utilisateurs à rédiger des courriels plus efficaces et à communiquer avec plus d’assurance.

– Copilot in OneNote pourra générer des plans, suggérer des idées, créer des listes et organiser des informations à partir de simples interrogations afin d’aider et inspirer les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes.

– DALL-E in PowerPoint : Le terme « Copilot » masque en réalité une multitude de modèles IA. Bing Chat et Microsoft Designer utilisent déjà l’IA « DALL-E » d’OpenAI pour générer des images à partir d’une requête en langage naturel. Cette IA va également être directement intégrée à PowerPoint pour demander à Copilot de créer des images personnalisées et originales pour étayer et animer les diapositives.

– Copilot in Loop aide votre équipe à rester synchronisée en résumant rapidement tout le contenu de votre page Loop pour que tout le monde reste aligné et puisse collaborer efficacement. Rappelons que Loop est le nouvel espace collaboratif de Microsoft (concurrençant Google Spaces et Notion).

– Copilot in Viva Learning utilisera une interface de chat en langage naturel pour aider les utilisateurs à créer un parcours d’apprentissage personnalisé, notamment en concevant des parcours de perfectionnement, en découvrant des ressources d’apprentissage pertinentes et en programmant du temps pour les formations assignées. Viva est la plateforme d’expérience des employés de Microsoft et Viva Learning en est le module spécialisé dans la formation, le upskilling et le reskilling.

Des annonces qui interviennent 24H avant la grande conférence de Google – « Google I/O 2023 » ce soir (10 mai) – durant laquelle la firme espère bien reprendre les devants sur Microsoft en matière d’IA avec une pléthore d’annonces attendues…

