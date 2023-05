Plus besoin d’inscription… Bing Chat, l’IA Bing de Microsoft, est désormais ouverte à tous sans la moindre liste d’attente. Une annonce qui s’accompagne de nouveautés dont les « Actions » qui permettent à l’IA d’agir et non plus simplement converser…

C’est officiel. Microsoft met à disposition de tous son chatbot Bing GPT-4 sans liste d’attente. Vraiment à tous ? En réalité, non… Il vaudrait mieux préciser « à tous les utilisateurs de Edge ». Car l’éditeur continue, pour l’instant, de bloquer l’accès à son IA conversationnelle à tout autre navigateur.

Certes, le nouveau Bing reste pour l’instant en Preview. Et en réalité, la liste d’attente (imposée depuis le lancement en février dernier) n’en était plus une depuis presque deux mois, Microsoft validant instantanément les inscriptions. Mais, désormais, l’accès est vraiment direct et aucune inscription préalable n’est nécessaire.

Il suffit de se connecter au nouveau Bing ou Edge via son compte Microsoft pour accéder à la dernière mise à jour de l’IA conversationnelle. Une mise à jour qui s’accompagne aussi de quelques nouveautés qui apparaîtront progressivement dans les prochains jours .

Bing Chat acquiert de la mémoire

L’une des plus grandes différences entre Bing Chat et ChatGPT résidait dans le fait que l’IA de Microsoft ne mémorisait aucune conversation. Impossible donc de revenir à une discussion antérieure. Il est vrai que cette mémorisation des sessions est aussi ce qui a valu à OpenAI les déboires avec l’Italie (qui a depuis réouvert l’accès à ChatGPT) et avec l’UE parce qu’elle soulève des questions RGPD. Alors qu’OpenAI a cette semaine introduit une option permettant de ne plus mémoriser de sessions (pour éviter que les données de la discussion ne soient utilisées pour enrichir les connaissances de l’IA), Microsoft fait le chemin inverse en introduisant une historisation des discussions. « Dans un avenir proche, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté et revenir aux discussions précédentes grâce à l’historique des discussions. Et lorsque vous souhaitez approfondir un sujet à partir d’une réponse Bing Chat, votre conversation sera déplacée dans votre barre latérale Edge, afin que vous puissiez garder la conversation à portée de main pendant que vous naviguez. Au fil du temps, nous envisageons de rendre vos discussions plus personnalisées en intégrant le contexte d’une discussion précédente dans les nouvelles conversations » explique Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft.

Reste à vérifier la conformité RGPD et le respect des données privées de cette fonctionnalité. Nous attendons davantage d’éléments de Microsoft à ce sujet dans les prochains jours.

Interroger les photos et vidéos

Désormais les résultats des interrogations peuvent s’accompagner de graphiques, images et vidéos. Dit autrement, il est possible d’interroger Bing Chat pour chercher des photos ou des vidéos. « Nous introduisons des réponses plus riches et plus visuelles, notamment des diagrammes et des graphiques, ainsi qu’un formatage actualisé des réponses, afin de vous aider à trouver plus facilement les informations que vous recherchez », ajoute Yusuf Mehdi.

Par ailleurs, Bing Image Creator, l’adaptation par Microsoft de l’IA générative Dall-E d’OpenAI, jusqu’ici disponible en anglais uniquement s’ouvre désormais à 100 langues humaines. Il devient donc possible de décrire en français l’image que l’on veut générer. Une nouveauté qui n’est pas une surprise puisque Microsoft Designer, lancé cette semaine et qui utilise la même IA, comprenait déjà les interrogations dans notre langue.

Bing Chat passe à l’action

La principale nouveauté est cependant l’introduction des Bing Actions dans Bing Chat. Il est ainsi possible de demander à l’IA conversationnelle de réaliser des tâches pour vous comme réserver une table dans un restaurant ou commander des billets d’avion.

Cette annonce marque une évolution très importante pour l’IA de Microsoft. D’une part, l’IA ne se contente plus de discuter mais agit au service de l’utilisateur. D’autre part, pour l’éditeur, Bing Chat n’est plus seulement un produit, un chatbot, mais devient une véritable plateforme extensible. Car les « Bing Actions » sont en réalité des « plug-ins » qui viennent se connecter à l’IA conversationnelle pour lui permettre de réaliser des actions. Grâce à ces plug-ins, Bing Chat peut se connecter au service « OpenTable » pour réserver une table dans un restaurant, peut s’appuyer sur Wolfram-Alpha pour générer de puissantes visualisations et obtenir des réponses à des questions mathématiques complexes, etc.

« Nous pensons que ces types de compétences changent la donne et réinvente la recherche » explique Yusuf Mehdi. Microsoft précise que le SDK et plus de détails sur l’intégration des plug-ins seront partagés à l’occasion de la conférence Microsoft Build à la fin du mois.

