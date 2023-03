Microsoft ne cesse d’enrichir son IA Bing. Désormais celle-ci peut créer des images à la demande en s’appuyant sur l’IA Dall-E d’OpenAI.

Dans un futur assez proche, on pourra demander à Bing d’analyser des images et lui poser des questions sur ce qu’elle représente. Cette fonctionnalité multimodale est au cœur du modèle GPT-4 qui l’anime, mais cette capacité qui soulève bien des problèmes légaux et éthiques est pour l’instant inaccessible.

En revanche, depuis quelques heures, il est désormais possible de demander à Bing de créer des images. Pour l’instant la fonctionnalité n’est disponible qu’en anglais (avec la version américaine du site Bing) et en plaçant Bing Chat en mode « Créatif ». Mais tout le monde peut y accéder plus directement à l’aide de l’URL : www.bing.com/create.

Un créateur d’images en 1 clic

L’idée est simple, vous décrivez l’image avec vos propres mots en spécifiant un style graphique (art numérique, photo réaliste, 3D, peinture à huile, à la façon d’un peintre connu…) et l’intelligence artificielle crée une œuvre de toute pièce pour vous. Ainsi l’image d’introduction de l’article a été générée par Dall-E en lui demandant de générer une image d’un chatbot peignant un paysage.

Cette nouvelle fonctionnalité Bing s’appelle Image Creator et sera également intégrée directement dans Edge pour créer des images à tout moment depuis un volet latéral. Elle sera également intégré à l’outil en preview privée Microsoft Designer.

Pour l’instant elle semble ne produire que des images en 1024×1024 pixels et, contrairement à l’interface Dall-E d’OpenAI, ne permet pas d’éditer les images pour rajouter du contenu afin d’obtenir une image en mode paysage par exemple.

Microsoft assure avoir travaillé de concert avec OpenAI pour promouvoir un usage « responsable » d’Image Creator avec la mise en place de contrôles pour limiter la génération d’images nuisibles ou dangereuses. Mais l’éditeur est aussi conscient que ces contrôles automatiques n’offrent aucune garantie. Il précise « depuis la preview de Bing, nous collectons les retours des utilisateurs pour apprendre et améliorer l’expérience. Les utilisateurs l’ont parfois utilisé d’une manière que nous attendions et parfois d’une autre que nous n’avions pas anticipé. Dans cet esprit d’apprentissage et pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités de manière responsable, nous déployons Bing Image Creator selon une approche progressive en effectuant des essais avec un groupe d’utilisateurs avant de l’étendre à un plus grand nombre d’utilisateurs… Nous continuons à penser que la meilleure façon de commercialiser ces technologies est de les tester avec soin, en public, là où tout le monde peut donner son avis ». Ce n’est pas vraiment de l’IA responsable mais bien plus de la responsabilisation d’utilisateurs.

D’autres améliorations à Bing

Si on parle beaucoup du mode conversationnel de Bing, il ne faut pas oublier que l’IA est aussi désormais au cœur du moteur de recherche.

Deux fonctionnalités jusqu’ici réservées aux testeurs du nouveau Bing sont désormais accessibles à tous.

La première se nomme « Knowledge Cards 2.0 ». Il s’agit d’une sorte d’infographie générée et assemblée par l’IA qui affiche des informations clés et des « fun facts » attachés à votre recherche. Cette vue informative s’affiche sur la droite parallèlement aux occurrences retournées par Bing.

La seconde se nomme « Stories », et affiche en haut des occurrences (la plupart du temps) une zone interactive composée d’images et vidéos, avec des onglets regroupant différentes informations sur le sujet recherché et invitant à poursuivre la recherche ou la discussion avec Bing Chat.

Peu à peu, Microsoft est en train de totalement réinventé Bing grâce à l’IA et par la même occasion notre façon de chercher et trouver des informations.

