Apparemment, la nouvelle IA conversationnelle de Bing suscite beaucoup d’intérêt. Surfant sur la vague médiatique de ChatGPT, Microsoft a reçu en 48 heures plus d’un million d’inscriptions à sa liste d’attente pour un accès anticipé à son IA.

C’est l’un des temps forts de la semaine. Microsoft a dévoilé mardi sa nouvelle version de Bing animée par l’IA et par une intelligence conversationnelle encore plus évoluée que ChatGPT (dont elle dérive).

Mais l’accès à cette intelligence artificielle est pour l’instant très limité. Il est impératif de s’inscrire préalablement à une liste d’attente. Car pour Microsoft, une telle intelligence artificielle ne peut être déployée massivement d’un coup. Il est impératif d’évaluer la pertinence et l’efficacité des garde-fous mis en place pour que son IA ne produise pas de résultats inappropriés ou offensants.

« Le processus de liste d’attente fait partie de notre approche de l’IA responsable. Nous allons recueillir les commentaires des utilisateurs disposant d’un accès anticipé à Bing pour améliorer l’outil avant de le rendre largement disponible » expliquait l’éditeur en présentant son nouveau Bing dopé à l’IA.

Un déploiement en douceur et itératif

Et en effet, les premiers heureux élus qui ont accès à cette IA soulignent d’une part les progrès réalisés par rapport à ChatGPT mais aussi la nécessité de soumettre sous contrôle cette IA à la roublardise de l’être humain. Des testeurs ont en effet réussi à lui faire écrire des textes assez édifiants en lui demandant de s’exprimer comme un complotiste ou même comme Hitler dans Mein Kampf.

Il est important de noter que Microsoft a rapidement mis en place des parades et continue d’en ajouter chaque fois qu’un utilisateur signale un contenu généré faux ou inapproprié.

Il faut aussi signaler que dans certains cas, l’IA s’est aperçue d’elle-même, en cours de génération de réponse, que son discours était problématique et s’est interrompue d’elle-même (ce qui suggère qu’une autre IA surveille chaque réponse émise par l’IA de Bing et intervient quand la réponse sort des bornes fixées).

Le million d’utilisateurs pour quand ?

D’où l’importance de cette nécessaire « Liste d’attente » à laquelle il faut s’inscrire pour espérer accéder dans un avenir proche à cette nouvelle IA.

Selon Microsoft, plus d’un million de personnes en moins de 48H ont demandé à s’inscrire sur la liste d’attente (il faut pour cela disposer d’un compte Microsoft).

Malin, le marketing de Microsoft encourage ceux qui veulent tester le nouveau Bing à télécharger l’application mobile Bing (qui n’intègrera pas la nouvelle IA avant des semaines) ainsi que Microsoft Edge (alors que la version intégrant cette IA est uniquement disponible via le canal Dev). Du coup, les téléchargements de ces deux logiciels ont littéralement explosé ces dernières heures, permettant notamment à Bing (qui stagnait vers la centième place) de rentrer dans le Top 10 des téléchargements de la semaine.

Reste à savoir dans combien de temps ces demandes d’accès anticipé seront satisfaites. Microsoft ne veut pas confondre vitesse et précipitation. L’éditeur se contente de dire que Bing AI comptera des millions d’utilisateurs dans les prochaines semaines. Une notion pour le moins très vague, les semaines faisant vite des mois…

Pour rappel, ChatGPT avait compté 1 million d’utilisateurs en une semaine et avait atteint les 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs en moins de deux mois.

