Annoncé en décembre dernier, Microsoft Designer est enfin accessible à tous quoique toujours en version préliminaire. Un outil supplémentaire pour la sphère Microsoft 365 qui met une nouvelle fois en œuvre l’IA générative pour vous aider à créer logos, prospectus, affiches, invitations, infographies ou posts pour réseaux sociaux.

Tout le monde n’est pas artiste. Loin de là. Mais tout le monde a besoin, dans son milieu familial comme dans son milieu professionnel de générer des visuels que ce soit pour lancer des invitations, créer une affiche, préparer un post visuel pour LinkedIn, Twitter ou Instagram, etc.

Microsoft est un outil d’aide à la conception de tels visuels qui utilise tout le potentiel de l’IA générative pour assembler automatiquement de tels documents à partir d’instructions saisies en langage naturel. Bien évidemment, cette application Web (accessible depuis n’importe quel navigateur) exploite l’IA « Dall-E » d’OpenAI pour générer et combiner les visuels ainsi que certaines IA développées par Microsoft pour aider à la mise en forme (et que certains d’entre vous ont peut-être déjà vues à l’œuvre sous PowerPoint par exemple).

Microsoft disposait déjà d’un outil de mise en page : Microsoft Publisher. Relativement complet mais ancestral, cet outil est l’inverse de l’esprit « app minimaliste, efficace et collaborative » qui prévaut aujourd’hui. Au point que certains utilisateurs préféraient utiliser PowerPoint pour des petites mises en page alors que l’outil ne se prête pas à l’exercice. Il était donc temps de lui proposer une alternative à même de faire office de successeur.

Quand l’IA fait tout le boulot….

Entrepreneurs, artisans, enseignants, étudiants, marketeurs, animateurs… Microsoft Designer s’adresse à tous ceux qui souhaitent créer des visuels de qualité sans avoir de compétences techniques ou artistiques particulières. Vous lui expliquez ce que vous voulez faire et il vous propose alors automatiquement différentes options de mise en page. Il n’y a plus qu’à choisir celle qui vous convient puis à affiner le résultat en lui faisant générer d’autres images ou en passant en mode édition manuelle. Vous pouvez bien sûr importer vos propres images, logos, polices ou couleurs pour personnaliser vos créations mais l’outil exploite l’IA « Dall-E » pour générer pour vous les éléments visuels qui vous manquent.



Une fois la mise en page proposée choisie, le mode édition permet d’ajouter et déplacer les éléments, de générer de nouvelles images mais aussi d’utiliser des fonctions de retouche boostées à l’IA pour supprimer ou flouter le fond d’une image, effacer des éléments d’une photo, ajouter des motifs, etc. Comme sous PowerPoint, une IA vous propose en permanence de nouvelles alternatives de mises en page ou de retouche si le résultat ne vous plait pas et si vous voulez partir dans une nouvelle direction artistique.

Basé sur les technologies Web et accessible depuis n’importe quel navigateur WEB, Microsoft Designer se révèle très intuitif et simple d’emploi. Vous pouvez créer et modifier vos visuels où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Surtout, il propose un mode collaboratif pour plancher à plusieurs sur les visuels en partageant vos projets et en recueillant leurs avis. Intégré à la suite Microsoft 365, il devrait prochainement exposer ses fonctionnalités directement dans vos applications préférées comme PowerPoint, Word ou Outlook.

On signalera que, sur cette Preview, l’interface utilisateur est en anglais mais que l’on peut quand même faire en français les interrogations en langage naturel.

Un outil pour tous

Les créations sont libres de droits et peuvent être utilisées à titre commercial. Dans un communiqué de presse, l’éditeur rappelle que « le service Azure OpenAI, l’application Designer et Image Creator sont tous régis par leurs conditions de service respectives. En vertu de ces conditions, Microsoft ne revendique pas la propriété du contenu introduit par les clients ou du contenu produit par le service. À l’exception de nos politiques d’utilisation acceptable, les conditions de Microsoft ne limitent pas la commercialisation des images créées avec ces services, bien que les clients soient en fin de compte responsables de leurs propres décisions quant à l’utilisation commerciale des images qu’ils créent. »

Au final, Microsoft Designer est un produit très simple d’emploi et rendu très accessible par ses IA intégrées. On regrettera cependant que les modèles de mises en page proposés restent relativement basiques. Il faudra souvent se plonger dans les fonctions d’édition avancée et dans la bibliothèque de modèles supplémentaires pour trouver des propositions un peu plus originales.

Enfin, à l’instar de l’outil de montage vidéo Clipchamp (intégré à Windows 11), Microsoft Designer repose sur un modèle Freemium : l’application de base est gratuite et ouverte à tous mais des fonctionnalités premium payantes seront proposées prochainement. Apparemment, les utilisateurs disposant d’un abonnement Microsoft 365 devraient accéder aux fonctions Premium sans surcoût.

Vous pouvez l’essayer dès à présent : Microsoft Designer – Stunning designs in a flash

À lire également :