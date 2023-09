Microsoft annonce un évènement virtuel dédié à OneDrive le 3 Octobre prochain. Son contenu n’a pas été révélé mais il ne fait absolument aucun doute que l’on y parlera beaucoup d’IA !

Cela fait très longtemps que Microsoft n’a pas dédié tout un événement médiatique à son très populaire stockage en ligne. Même les multiples améliorations ergonomiques introduites en début d’année n’avaient pas bénéficié d’une couverture dédiée.

Le 3 octobre prochain, Microsoft animera un évènement virtuel intégralement dédié à OneDrive ! L’information est d’autant plus surprenante que cette conférence se tiendra quelques jours après le grand événement du 21 septembre dédié à Windows et à la gamme Surface. Et même si OneDrive est devenue une pièce angulaire de Windows, les nouveautés préparés par Microsoft autour de son stockage en ligne semblent devoir mériter un coup de projecteur dédié.

Le contenu de ce moment particulier demeure pour l’instant assez mystérieux. L’événement sera diffusé via Teams et est intitulé « Microsoft OneDrive : The Future of File Management is Here » (le futur de la gestion de fichiers est là).

L’éditeur nous promet « un accès plus rapide aux fichiers, une meilleure organisation, une collaboration plus simple et une sécurité des fichiers améliorée dans Microsoft 365 ». Juste de quoi nous allécher…

Parallèlement, Microsoft a dévoilé une très courte vidéo qui laisse entrevoir une conférence une nouvelle fois très centrée sur l’IA… Apparemment, l’éditeur a repensé les fonctions de recherche de fichiers et espère insuffler un vent nouveau dans la gestion des documents et des fichiers grâce au Cloud, à Windows et à l’IA.

Cet évènement va avoir lieu alors que l’Europe enquête en ce moment sur les pratiques de Bundles de Microsoft. Certes l’affaire se focalise beaucoup sur Teams mais nombre de fournisseurs Cloud européens et français (dont Shadow qui pousse son ShadowDrive) encouragent l’Europe à s’intéresser aussi à OneDrive et son intégration en standard au cœur de Windows.

À lire également :