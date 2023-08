Microsoft a lancé des invitations pour un « événement spécial » le 21 Septembre 2023. On devrait beaucoup y parler nouveaux modèles de PC Surface mais aussi de Windows 11, Windows Copilot et IA générative.

Comme chaque année, Microsoft annonce pour le mois de Septembre un « évènement » à suivre en ligne durant lequel devraient être présentées les versions rafraichies de plusieurs modèles de PC Surface.

On attend notamment l’annonce d’un Surface Laptop Studio 2 avec des processeurs de dernière génération, une nouvelle tablette entrée de gamme Surface Go 4 (qui ne devrait finalement pas passer à ARM), un nouveau PC entrée de gamme Surface Laptop Go 3. Probable également que la Surface Pro (10 ?) soit également remise à jour pour la dernière génération de processeurs Intel. Il sera très intéressant de voir si Microsoft implémente des NPU sur tous ses appareils dès cette génération de machines pour satisfaire aux besoins d’accélération des IA et aux besoins des fonctionnalités Windows Studio Effects (qui n’existent pour l’instant que sur les appareils ARM sous Windows 11).

En revanche, aucun signe ne laisse transparaître la présentation d’appareils Surface vraiment nouveaux et en rupture. Toutefois, certaines rumeurs évoquent l’éventuelle présentation d’une nouvelle machine animée par les fameux Qualcomm « Snapdragon 8CX Gen 4 », le nouveau SOC à architecture ARM de Qualcomm inspiré des travaux de Nuvia et annoncé comme concurrent du M2 d’Apple.

Bien sûr, l’IA générative devrait avoir toute sa place lors de cet événement. Après tout, Panos Panay (le patron de la division Windows & Surface) affirmait dès janvier que l’IA allait « réinventer tout ce que l’on fait sous Windows » et a depuis dévoilé Windows Copilot, l’IA conversationnelle intégrée à la prochaine version de Windows et dont certains Windows Insiders peuvent déjà bénéficier.

Panos Panay devrait également dévoiler la prochaine mise à jour annuelle de Windows 11, la version « 23H2 » dont les Insiders connaissent déjà bien les nouveautés (support RAR, nouvel Explorateur de fichiers, nouveau gestionnaire d’énergie, etc.). En revanche, il semble trop tôt pour voir Microsoft déjà évoquer le futur Windows 12.

Aucun lien n’a encore communiqué par l’éditeur pour suivre l’événement en direct…

