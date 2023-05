À l’occasion de sa conférence Build 2023, Microsoft a annoncé la disponibilité en Juin d’une IA Copilot au cœur de Windows 11 pour piloter le système et ses applications autrement.

Il y a quelques semaines, Microsoft introduisait l’IA Bing Chat au cœur de Windows 11 via le champ de recherche de la barre des tâches. Dès le mois de Juin, l’éditeur va aller beaucoup plus loin dans l’intégration de l’IA au cœur du système d’exploitation. Après Microsoft/Office 365, après Dynamics 365, après Microsoft Security, après GitHub, c’est au tour de Windows 11 de s’offrir une IA Copilot !

Une nouvelle icône (une de plus) fait son apparition sur la barre des tâches. Cliquer dessus entraîne l’apparition d’un nouveau volet qui permet d’entamer une discussion avec Windows Copilot et pour être plus précis avec Windows lui-même. Il devient dès lors possible de demander en langage naturel comment réaliser ce que l’on a en tête comme par exemple activer le mode sombre, passer Windows en mode Focus, réorganiser les fenêtres de façon optimale, lancez une playlist sur Spotify, etc. Non seulement, Copilot explique comment faire mais il affiche également des boutons d’action permettant de réaliser ce que l’on a demandé en un seul clic.

Cortana réinventé

« Une fois ouverte, la barre latérale de Windows Copilot reste cohérente à travers vos applications, programmes et fenêtres, toujours disponible pour agir comme votre assistant personnel », explique Panos Panay, le patron de la division Windows et Surface chez Microsoft. « Elle fait de chaque utilisateur un utilisateur avancé, en vous aidant à agir, à personnaliser vos paramètres et à vous connecter de manière transparente à vos applications préférées. »

En un sens, Windows Copilot est un peu ce que Cortana a toujours rêvé d’être sans y parvenir. Mais avec des capacités d’action et de discussion sans aucune commune mesure avec la défunte IA conversationnelle. En revanche, il lui manque pour l’instant la voix et l’image. En l’état, Windows Copilot est une interface uniquement textuelle. Mais cela pourrait rapidement évoluer comme on l’a vu avec Bing Chat ces dernières semaines.

Très inspiré du volet Bing Chat de Microsoft Edge, Windows Copilot ne se contentera pas de piloter votre système et vos applications. Il pourra aussi interagir avec le presse-papier et avec vos fichiers pour par exemple générer un résumer, expliquer le contenu d’un document, traduire un texte, etc.

Une IA extensible

Windows Copilot s’appuie sur la même technologie que les IA Bing Chat ou Microsoft 365 Copilot. Dès lors, l’IA de Windows supporte le même mécanisme d’extension (les plugins) que ces dernières ou que ChatGPT de sorte à acquérir de nouvelles aptitudes. Un potentiel qui intéresse autant le grand public (qui pourra interfacer Windows Copilot avec des sites de réservation en ligne par exemple) que les entreprises (pour intégrer le savoir informationnel de l’organsiation directement dans Windows).

Un potentiel extensible qui fait de Windows Copilot bien plus qu’une fonctionnalité mais une véritable plateforme. « L’IA sera le plus grand moteur d’innovation de Windows dans les années à venir », affirme ainsi Panos Panay. « Elle va changer votre façon de travailler, elle va métamorphoser les modèles d’interaction pour les rendre plus faciles. Elle va comprendre tellement de choses sur ce dont vous avez besoin ».

Windows Copilot débarquera en mode « Preview » en juin. Comme pour toutes les IA jusqu’ici proposées par Microsoft, le déploiement se fera progressivement pour permettre à l’éditeur de jauger comment cette IA est utilisée et vérifier ses éventuels dérapages. Reste que s’appuyant sur l’expérience déjà acquise avec Bing Chat, ce déploiement devrait finalement être assez rapide. Même si l’éditeur ne veut pas aller plus vite que la musique. Microsoft a conscience que Windows Copilot peut totalement réinventer notre façon d’utiliser le PC à condition que l’utilisateur ait confiance en l’IA et donc que ses premières expériences avec elle ne la détruise pas dès ses premières interactions avec elle. L’idée est de récupérer un maximum de feedback des premiers utilisateurs et les faire participer de sorte qu’une réponse inappropriée ne soit plus jamais proposée à d’autres utilisateurs. Pour Panos Panay, « c’est une question d’humilité. Si l’on y consacre du temps et les bonnes innovations, on peut arriver à créer les garde-fous nécessaires pour assurer la sécurité et éliminer la désinformation ».

Reste que l’arrivée de Windows Copilot est – étrangement – une surprise. Jusqu’ici, une telle intégration semblait devoir être réservée à Windows 12. Mais la course à l’IA générative est telle, que Microsoft a préféré ne pas attendre plus longtemps pour faire de Windows 11 le premier OS véritablement « intelligent »…

De l’IA même dans Windows Terminal La nouvelle interface en ligne de commandes de Windows s’enrichit elle aussi d’une IA conversationnelle. Elle va en effet intégrer la nouvelle IA « GitHub Copilot Chat ». L’IA va pouvoir conseiller l’utilisateur sur l’utilisation des commandes, expliquer les erreurs dans les scripts, effectuer des actions dans Terminal, générer du code PowerShell, etc.

