Microsoft avait annoncé l’arrivée prochaine de plugins dans Bing Chat. À l’occasion de la conférence Build 2023, l’éditeur confirme adopter le même standard de plugins qu’OpenAI et étendre l’utilisation de ces plugins à toutes ces IA « Copilot ».

Sans surprise, l’IA est omniprésente dans cette édition 2023 de la Microsoft Build, la grande conférence dédiée aux développeurs de l’univers Microsoft (Windows, Edge, Office, Dynamics…) qui ouvre ses portes aujourd’hui.

La semaine dernière, OpenAI officialisait l’ouverture en bêta des premiers plugins conçus pour ChatGPT. Accessibles aux abonnés à la version ChatGPT Plus, les 80 premiers plugins produits par des services partenaires permettent d’étendre le savoir de l’IA conversationnelle, de renforcer ses capacités en calcul scientifiques, de lui apprendre de nouvelles aptitudes comme jouer aux échecs, divertir les enfants, réserver un restaurant, un billet d’avion, etc.

Microsoft n’a jamais caché son intention d’intégrer également à Bing Chat la capacité d’acquérir de nouvelles aptitudes via des plugins.

L’adoption d’un futur standard de fait

Mais plutôt que de réinventer la roue, Microsoft a dévoilé que le système d’extensions de son IA exploiterait le même format de plugins que ChatGPT, un format que l’éditeur qualifie de « standard ouvert ». Pour les développeurs, l’information est d’importance puisqu’ils n’auront pas à adapter leur plugin à la plateforme Microsoft alors même qu’ils sont encore en phase d’apprentissage et de maîtrise du SDK d’OpenAI.

« Les développeurs peuvent créer des expériences qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec leurs applications et services en utilisant l’interface la plus naturelle au monde : le langage humain » explique l’éditeur. « Ces plugins peuvent être perçus comme des ponts entre le modèle de l’IA conversationnelle et un jeu de données, un service ou le Backoffice de l’entreprise ».

Des plugins pour toutes les IA Microsoft

Et à l’occasion de Build 2023, Microsoft a confirmé que ce mécanisme de plugins n’était pas réservé à Bing Chat mais serait intégré à toutes les IA « Copilot » : Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot, GitHub Copilot, et autres à venir…

Pour faciliter la création de ces plugins, Microsoft a dévoilé à Build un ensemble de nouvelles fonctionnalités intégrées à Visual Studio Code, GitHub Copilot et GitHub Codespaces. Ces nouvelles fonctions permettent aux développeurs de créer, déboguer et déployer des plugins mais aussi d’exploiter l’univers sécurisé d’Azure AI pour exécuter et tester des plugins accédant aux données confidentielles de l’entreprise.

À lire également :