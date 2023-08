Annoncée depuis plusieurs mois, la fonctionnalité Windows 365 Switch qui vise à fluidifier les expériences entre un PC local et un PC dans le cloud est disponible sur les versions Insider Dev et Beta de Windows 11.

Dans un blog post, Microsoft a confirmé l’arrivée en preview d’une fonctionnalité très attendue par tous les utilisateurs d’un cloud PC Microsoft au travers du service DaaS « Windows 365 ».

Windows 365 Switch est une astuce qui permet d’intégrer directement le bureau déporté d’un PC cloud dans le mécanisme de bureau virtuel de Windows 11.

« Windows 365 Switch permet de se basculer facilement entre un PC Windows 365 Cloud et le bureau local en utilisant les mêmes raccourcis clavier familiers, clic de souris ou gestuelle de balayage », écrit Christiaan Brinkhoff, de Microsoft. « Windows 365 Switch permet une expérience transparente à partir de Windows 11 grâce à la fonction Task view ».

Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut à la fois que le PC local et le PC Cloud soient tous deux inscrits au programme « Windows Insider ». Il suffit alors de télécharger la dernière version de l’App Windows 365 depuis le Windows Store pour activer l’accès au bureau du PC Cloud et l’intégrer dans les bureaux virtuels.

Pour rappel, Windows 365 n’est pour l’instant accessible qu’aux utilisateurs professionnels avec un compte Microsoft 365 et non au grand public. Mais Microsoft plancherait pour une version plus accessible de son service DaaS. Les tarifs restent pour l’instant assez rébarbatifs (42 € pour 2 vCPU, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, pas de GPU) et très supérieurs à ceux proposés par Shadow par exemple (50€ pour 8 vCPU, GPU 1080, 12 Go de RAM, 1 To de stockage).

La fonctionnalité Windows 365 Switch ne fonctionne bien évidemment qu’avec l’offre Cloud PC de Microsoft.

