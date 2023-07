Par petites touches successives, Microsoft enrichit son service DaaS pour le modeler sur différents besoins métiers. Après ses Dev Box pour développeurs, l’éditeur officialise son « Windows 365 Frontline » pensé pour les agents de terrain et les employés en roulement.

Voilà bientôt deux ans que Microsoft a lancé Windows 365, son offre DaaS permettant d’acquérir des PC dans le cloud sans se soucier le moins du monde de l’infrastructure sous-jacente. Elle permet ainsi à n’importe quel collaborateur d’accéder à un bureau Windows 10 ou Windows 11 depuis n’importe quel appareil (PC, Mac, tablettes, smartphones) soit via l’app dédiée soit depuis n’importe quel navigateur Web. Une fonction « Windows 365 Boot » permet même de démarrer directement une machine PC sur la configuration Cloud sans passer par le système local.

Et l’éditeur cherche aujourd’hui à imposer sa solution au plus grand nombre en variant les configurations disponibles afin de mieux servir des besoins spécifiques. On a récemment appris que l’éditeur envisageait même des usages grand public à sa solution. Mais pour l’instant l’effort est surtout porté sur les besoins professionnels. Après avoir lancé une offre au profil très bureautique (Windows 365 Business) et une offre de simplification de parc (Windows 365 Enterprise), Microsoft a récemment introduit une offre « Développeurs » sous le nom de « Dev Box » et expérimente depuis avril dernier une offre « Windows 365 Frontline » ciblant plus particulièrement les besoins des agents de terrain, des agents en 3 « huit », et des agents à temps partiel. Selon l’éditeur, les milieux de la santé et de la vente se sont montrés particulièrement intéressés par le potentiel de cette solution qui vient de passer cette semaine en « General Availability ».

Microsoft explique ainsi que « évitant les problèmes traditionnellement liés au partage de PC physiques, Windows 365 Frontline fournit des PC dans le Cloud qui permettent à vos employés de première ligne de travailler de n’importe où, ce qui contribue à stimuler leur productivité et à améliorer leur satisfaction au travail. Et comme les travailleurs en roulement n’ont, par définition, pas besoin d’un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à leurs Cloud PC, avec Windows 365 Frontline, vous n’avez pas besoin d’acheter un Cloud PC pour chaque employé. Au contraire, vous n’avez besoin que d’un nombre suffisant de Cloud PC pour le nombre maximum d’utilisateurs actifs à un moment donné. Windows 365 Frontline ne nécessite pas non plus de planifier les employés ; il est automatisé de sorte que les travailleurs peuvent se connecter et se déconnecter au début et à la fin de leur quart de travail, et tout au long de leur journée ».

Et l’entreprise cliente devrait faire des économies. Microsoft explique ainsi que si vous avez 9 employés en roulement mais seulement 3 travaillant en même temps, vous n’avez besoin que de 3 licences Windows 365 : « Lorsque les employés se connectent au service, le Cloud PC Frontline est mis sous tension et une licence est utilisée pour la durée de leur travail. Lorsqu’ils se déconnectent, la licence partagée est remise dans le pool de licences partagées et leur Cloud PC Frontline Cloud est mis hors tension. Tous les utilisateurs d’un groupe défini peuvent accéder à leur Cloud PC Frontline sans avoir besoin d’un horaire prédéfini ».

Reste des tarifs qui paraissent quand même élevés : 42,50 € HT pour 3 utilisateurs non simultanés par mois (donc un PC partagé en quelque sorte avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et 2 vCPU) jusqu’à 239,60 € HT pour 3 utilisateurs non simultanés (pour un Cloud PC de 32 Go de RAM, 512 Go de stockage et 8 vCPU). Au passage on notera qu’aucune configuration ne propose de GPU.

Pour les DSI, la force d’une telle offre reste bien évidemment la facilité avec laquelle les scénarios BYOD peuvent être concrétisés et l’interface de gestion qui permet d’approvisionner, déployer et gérer tous les Cloud PC en quelques clics depuis le tableau de bord central.

