La FTC a dévoilé hier un courrier interne de Microsoft évoquant une extension du service de PC dans le cloud « Windows 365 » vers le grand public et les usages familiaux et gaming.

Chaque jour, le procès « FTC vs Microsoft » – qui a lieu cette semaine aux USA et vise à bloquer l’acquisition d’Activision/Blizzard par le géant de Redmond – apporte son lot de révélation non seulement sur les pratiques dans l’univers du jeu vidéo mais aussi sur les visions de l’éditeur autour du gaming, du cloud, et du PC.

Ainsi une diapositive dévoilée durant le procès montre que Microsoft a dans ses cartons une stratégie de vulgarisation de son service DaaS « Windows 365 ». Jusqu’ici plutôt dédié aux entreprises, Microsoft voudrait en ouvrir l’accès au plus grand nombre à travers de nouvelles configurations de PC allant de besoins familiaux au gaming ! D’autant que ce service permet d’accéder à un PC Windows dans le cloud depuis n’importe quel appareil, y compris un Mac, un Chromebook, un PC non compatible Windows 11, un iPad ou une tablette Android.

Ces derniers mois, Microsoft a beaucoup travaillé à intégrer un peu plus l’univers « Windows 365 » au cœur de Windows 11. Typiquement, la nouvelle fonction « W365 Boot » de Windows 11 permet de démarrer un PC local directement depuis sur une configuration Cloud sans démarrer le système local. Autre astuce très pratique, « W365 Switch » intègre le bureau de la machine Cloud « Windows 365 » sous forme d’un bureau virtuel au sein du Windows 11 local.

En outre, on sait que Microsoft aimerait que Windows 12 (au moins dans sa version la plus minimaliste) se contente d’un Kernel réduit et dépourvu de couches historiques, la compatibilité des vieux logiciels étant éventuellement assurée par un hébergement dans le cloud et un streaming de l’application via le service Windows 365. Microsoft n’a encore ni confirmé les rumeurs ni probablement pris de décision définitive à ce sujet mais y travaille.

La diapositive dévoilée par la FTC date de 2022. On ne sait donc pas si Microsoft a depuis changé sa stratégie ou compte effectivement concrétiser rapidement une version « grand public » de Windows 365. L’éditeur organise sa conférence grande conférence « partenaires » les 18 et 19 juillet prochain. On s’attend à quelques annonces autour de Windows 365 et peut-être en saurons nous alors un peu plus sur les plans à venir pour rendre le Cloud PC accessible au plus grand nombre.

À lire également :