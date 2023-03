Ce n’est pas un secret, Microsoft planche déjà sur le successeur de Windows 11. Les contours de Windows 12 commencent à se profiler au travers des premières fuites et indiscrétions…

Le futur Windows 12 n’est pas attendu avant la fin 2024 voire le début de l’année 2025. Jusqu’ici très peu d’informations ont fuité sur cette nouvelle version alors que parallèlement Microsoft continue régulièrement d’insuffler du sang neuf à Windows 11 avec ses fameux « Moments ».

On sait que l’IA constitue une importante pièce du puzzle alors que Microsoft cherche comment intégrer l’IA générative et conversationnelle un peu plus au cœur du système.

On sait aussi que Microsoft veut renforcer les ponts entre Windows et Windows 365, son offre « Desktop as a Service » pour permettre des expériences sans couture entre PC « local » et PC « dans le cloud ».

Mais selon Windows Central, Microsoft travaillerait à d’autres pistes pour rendre Windows toujours plus flexible, quels que soient le terminal utilisé et les interactions proposées : machines sans claviers, ordinateurs à double écran format, notebooks, machines à écrans 3D, PC de poche, etc.

Microsoft n’a pas oublié les innovations imaginées pour Windows 10X

Preuve que dans des entreprises comme Microsoft aucune idée abandonnée ne disparait vraiment, Microsoft travaillerait ainsi à une version édulcorée de Windows rappelant étrangement Windows 10X. Dénommée « CorePC », cette version hériterait du travail réalisé autour de « Windows Core OS » qui devait servir de fondation au défunt projet Windows 10X.

CorePC fait renaître les volontés de Microsoft d’aboutir à un Windows plus modulaire, plus personnalisable et plus flexible avec notamment à la clé la possibilité de proposer des machines plus modernes faisant fi du lourd historique imposé par la rétro-compatibilité Windows qui s’étend jusqu’à l’illustre Windows 3.1.

Dit autrement, Windows 12 pourrait être configuré de sorte à obtenir une version minimaliste essentiellement conçue pour les applications modernes et le Web, quitte à aller chercher la compatibilité avec les anciennes applications via le cloud.

CoreOS reprendrait l’idée de séparation d’états et de containerisation des applications pour offrir plus de sécurité et de stabilité qui avaient germé avec Windows X. Pour résoudre les problèmes de compatibilité induits par cette approche, Microsoft travaillerait sur une nouvelle couche système dénommée Neon permettant aux anciennes applications de fonctionner malgré les changements majeurs apportés à la structure même du système.

Tout ceci n’est encore que du domaine de la spéculation et, pour Microsoft, du domaine de la R&D.

