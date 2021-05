C’est un peu la surprise du moment… Microsoft aurait laissé tomber ses projets de lancement de Windows 10X en 2021. Pour mieux se focaliser sur Windows 10 « Sun Valley », quitte à une nouvelle fois changer tous ses plans.

HomeOS, Midori, Longhorn… Et désormais, Windows 10X… Ce n’est clairement pas la première fois qu’un OS en développement chez Microsoft est abandonné en cours de route…

En effet, selon le site Petri, Microsoft aurait abandonné ses plans autour de Windows 10X, la version allégée et containerisée dérivée de Windows 10. Attendu au second semestre 2021, Windows 10X n’a cessé d’être remodelé et de voir sa sortie repoussée depuis son annonce en 2019.

L’annonce est surprenante pour deux raisons. D’abord parce que l’OS est en quelque sorte finalisé si l’on se base sur les builds qui ont fuité en fin d’année dernière. Ensuite parce que le système devait animer des machines ultra-connectées d’entrée de gamme à même de concurrencer les Chromebooks qui font un véritable tabac depuis un an en séduisant le monde de l’éducation, mais aussi les entreprises en recherche de terminaux ultramobiles et ultraconnectés, utilisés essentiellement en clients légers.

Le marché attendait une réponse de Microsoft pour contrer la montée en puissance de Chromebooks. Et selon les dernières indiscrétions, cette réponse ne sera finalement pas Windows 10X.

L’OS a connu plusieurs changements de direction. D’abord présenté comme une version allégée de Windows 10 pensée pour les tablettes double-écrans ultra-nomades façon Surface Neo, le système a connu un premier changement de cap au déclenchement de la pandémie. Surface Neo renvoyé aux calendes grecques, priorité a été donné à un système léger capable d’animer des machines d’entrée de gamme peu puissante pour contrer les Chromebooks et satisfaire à de nouveaux usages « Cloud PC » où l’essentiel des activités « entreprises » s’exécutent sur des serveurs clouds.

Le lancement avait alors été envisagé pour le début 2021. Puis à nouveau repoussé au second semestre 2021 pour se caler sur les offres de la rentrée et de la fin d’année.

Mais entre-temps, Microsoft a changé le patron de la division Windows, a connu une année de croissance des PC (la première depuis 10 ans), et a lancé une vaste modernisation du look and feel de Windows 10 avec son projet « Sun Valley ». Et l’éditeur semble avoir décidé de donner la priorité à cette version attendue à la fin de l’année. Il aurait d’ailleurs redistribué sur « Sun Valley » les équipes qui travaillaient sur Windows 10X.

Cette redistribution des équipes laisse à penser que Microsoft a peut-être définitivement abandonné Windows 10X pour réinjecter certaines des idées « 10X » sur le fameux « Mode S » de Windows 10.

Introduit en 2017, « Mode S » est à l’origine une tentative de Microsoft pour « alléger et sécuriser » Windows 10. Ce mode qui n’autorise que le téléchargement des applications UWP du Windows Store et ne supporte pas totalement les applications Win32 classiques avait été imaginé comme une réponse à Chrome OS et un mode de fonctionnement de Windows optimal pour l’univers éducatif. Car en mode S, Windows 10 est plus léger, plus performant, plus économe et plus sécurisé. Toutefois les limitations du Mode S ont rapidement généré frustration et confusion chez les utilisateurs. Le mode S n’a jamais vraiment été adopté par les concepteurs de PC et la première chose que faisaient les utilisateurs des quelques machines préinstallées en mode S était de le désactiver pour retrouver un Windows 10 normal.

Le Mode S était quelque part une ébauche de Windows 10X. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, c’est justement ce sentiment de frustration face à un Windows incomplet que Microsoft redoute avec Windows 10X. Et c’est probablement là que réside la décision de finalement ne pas sortir le projet, au moins dans sa version actuelle dénuée du container Win32.

La question désormais est de savoir ce que Microsoft et ses partenaires OEM vont proposer pour offrir à la fois une concurrence aux Chromebooks et un Windows 10 plus agile et véloce sur les machines d’entrée de gamme et notamment sur les machines à base de processeurs ARM, l’un des nouveaux territoires à conquérir pour Microsoft et les PC.

Microsoft s’exprimera probablement sur ces thématiques lors de la conférence Build 2021 fin mai.