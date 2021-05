Les dernières analyses marché de Canalys confirme une spectaculaire accélération du marché des Chromebooks avec une croissance de 275% entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021 ! Les tablettes aussi renouent avec le succès.

Nous l’avons déjà évoqué à maintes reprises, le marché des PC connaît un important regain depuis le début de la pandémie, le confinement des salariés et la généralisation des pratiques du télétravail, sans oublier la nécessité pour de nombreux étudiants de passer par les plateformes de téléapprentissage.

Comme le précisait récemment Arnaud Lépinois de HP France, invité de la semaine de Guy Hervier, « en 2020, nous avons assisté à un changement de philosophie dans les familles en passant d’un équipement par foyer à un équipement par personne ».

Pour Gartner (qui comptabilise dans un même panier Chromebooks et PC), le marché a connu au premier trimestre 2021 une croissance de plus de 32%. Mais on ne savait pas exactement l’impact que les Chromebooks avaient sur ce chiffre et la croissance de ces appareils ultra-connectés et un peu en marge animés par l’OS « ChromeOS » de Google.

Canalys vient de publier un peu plus de détails sur les chiffres de ventes non seulement des Chromebooks mais aussi des tablettes. Car la pandémie a également profité à ce marché qui était morose depuis quelques années.

L’explosion des Chromebooks

Et Canalys dévoile ainsi que les Chromebooks constituent bel et bien la catégorie du marché PC la plus dynamique et performante. Les ventes ont augmenté de 275% en deux ans, entre Q1 2019 et Q1 2021. Il se serait ainsi écoulé près de 12 millions d’unités Chromebooks au premier trimestre 2021. Pour donner une idée de comparaison, Apple – qui a aussi connu un excellent premier trimestre 2021 avec une croissance de 110% d’une année sur l’autre – aurait écoulé 6,7 millions de Mac au premier trimestre 2021. Voilà qui confirme une nouvelle fois que les machines ultraconnectées de Google sont désormais plus populaires à travers le monde que celles d’Apple.

Le grand gagnant serait HP qui a vu ses ventes de Chromebooks progresser de 633% avec plus de 4 millions d’unités écoulées en un trimestre. Ce qui lui permet de prendre la première place devant Lenovo et Acer, deux autres partenaires de longue date de Google.

« Les chromebooks sont aujourd’hui un produit informatique grand public » constate Brian Lynch, analyste chez Canalys. « Alors que le secteur de l’éducation représente toujours la majorité des livraisons, leur popularité auprès des consommateurs et des clients commerciaux traditionnels a atteint de nouveaux sommets au cours de l’année écoulée. HP et Lenovo dominent le marché des Chromebooks, mais le boom des ventes est une vague montante qui soulève tous les bateaux et permet à des vendeurs comme Acer et Samsung de se tailler des parts importantes du marché PC en répondant spécifiquement à la demande de Chromebook. Google est maintenant en position forte pour travailler avec ses partenaires OEM et cimenter un avenir rose aux Chromebooks. »

Et le succès en entreprise commence à se faire aussi sentir porté par les arrangements « Post-COVID » pour un travail plus flexible mais aussi par des TPE et PME qui ont besoin de s’équiper de machines agiles à moindres coûts.

Évidemment ce succès ne peut que laisser perplexe face au manque de réactivité de Microsoft autour de Windows 10X. Le projet concurrent des Chromebooks chez Microsoft ne cesse de prendre du retard alors que le système semble pourtant très avancé depuis la fin d’année 2020 et les fuites des premières versions bêta. On s’attendait à des annonces au premier trimestre 2021 et nous n’avons finalement rien vu venir.

Il semble désormais que Microsoft ait repoussé ses plans au plus tôt à la rentrée 2021 à moins que l’éditeur ne profite de sa conférence Build à la fin du mois pour nous surprendre. D’une manière générale, tous les constructeurs reçus par InformatiqueNews dans le cadre de son émission « L’invité de la semaine » ont plutôt évoqué la fin d’année lorsqu’on les a interrogés sur Windows 10X.

Les tablettes tirent bien leur épingle du jeu

Avec la pandémie, les consommateurs ont redécouvert le rôle exact du PC et son importance dans la productivité personnelle.

Mais ils ont aussi renoué avec les tablettes et leur potentiel de divertissement. Elles ont connu une bonne année 2020 et les ventes ont progressé de 53,1% entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021 pour atteindre les 39,7 millions d’unités écoulées en un trimestre.

Apple en a profité pour étendre sa domination du marché avec ses iPad notamment avec son modèle phare l’iPad Air qui a tiré les ventes vers le haut. Le constructeur a vu ses ventes progresser de 50% par rapport au premier trimestre 2020 pour atteindre les 15,2 millions d’unités vendues (tous iPad confondus).

Par comparaison, le second constructeur du marché, Samsung, écoule près de deux fois moins d’unités qu’Apple.

La grande victime de ce début d’année n’est autre que Huawei qui connaît sur les tablettes un déclin moins marqué que sur les smartphones mais qui voit désormais Amazon et ses « Fire » lui passer largement devant ! Les temps sont durs pour l’ancien leader chinois banni par les USA.

« Le marché des tablettes continue à défier les attentes avec la force de son retour » confirme Himani Mukka, analyste chez Canalys. « Même au-delà de la saison des fêtes, traditionnellement forte, les vendeurs voient une demande élevée alors que les besoins de puissance informatique et de connectivité à prix abordable persistent. À l’heure où le marché global des PC est confronté à une crise d’approvisionnement, les vendeurs qui proposent de fortes offres de tablettes ont pu tirer leur épingle du jeu et profiter de la demande croissante d’accès à des écrans et à une productivité à distance. Canalys s’attend à ce que cette tendance se développe encore alors que les tablettes deviennent des piliers dans des secteurs en croissance comme l’éducation mais aussi les entreprises avec des déploiements plus larges pour soutenir la transformation numérique. »