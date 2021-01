Windows 10X a fuité sur Internet. L’occasion pour InformatiqueNews d’y jeter un premier coup d’œil. Une fuite qui apporte quelques réponses mais soulève également bien des questions.

Windows 10X est un nouveau système d’exploitation qui dérive de Windows 10 mais n’a pas vocation à le remplacer. Ce nouvel OS est destiné à permettre l’émergence sur le marché de petites machines Windows connectées, agiles, autonomes et à bas prix, à même de concurrencer les Chromebooks de Google.

Windows 10 et Windows 10X n’adressent pas les mêmes besoins, les mêmes utilisateurs et les mêmes machines. Le nouveau système est beaucoup plus limité que son grand frère et utilise abondamment le cloud et le Web pour chercher performances et applications. Il se destine à un public peu attaché aux logiciels Windows et dont les activités informatiques reposent essentiellement sur le navigateur Web, les Web Apps et les applications en mode SaaS.

Une version relativement récente a fuité ces jours-ci sur Internet. Une opportunité que nous avons saisie pour l’essayer et répondre à vos questions…

1/ Windows 10X sera-t-il installable sur n’importe quel PC ?

En théorie, ce ne devrait pas être le cas. De ce que l’on sait (et la fuite tend à confirmer cette information), Microsoft ne commercialisera Windows 10X qu’auprès des fabricants OEM pour équiper des machines certifiées et spécialement conçues pour ce système.

Il ne sera donc pas possible de télécharger un fichier ISO du système pour l’installer sur une vieille machine poussive afin de lui donner une seconde vie.

En pratique, des hackers ont réussi à faire fonctionner le système sur des tablettes Surface Pro et d’autres PC dotés de chipsets Intel.

Maintenant que Google a racheté Neverware et son « CloudReady OS » pour faciliter la transformation de vieux PC en Chromebooks, Microsoft changera peut-être d’avis et, jouant la carte du « Green IT » et de l’économie circulaire, décidera peut-être que Windows 10X est le système idéal pour les machines de seconde main et les anciens PC en état de marche… Le problème sera essentiellement de trouver les drivers adéquats, Windows 10X utilisant de nouveaux pilotes.

2/ Windows 10X sera-t-il compatible avec les logiciels Win32 ?

Windows 10X est un système techniquement très différent de Windows 10. Sous ce système tout est containerisé. Toutes les applications s’exécutent au sein de son conteneur. Pour assurer la compatibilité avec l’existant Win32, Microsoft envisageait un container Win32. La conception de celui-ci semble freinée par des problèmes de compatibilité et de performance. Comme la rumeur le suggérait, la version en fuite n’intègre pas ce container. Les logiciels Windows classiques ne peuvent donc pas s’exécuter. Même Notepad (Bloc-Notes) ne fonctionne pas sous Windows 10X !



Toutefois, Microsoft semble continuer à travailler sur le support des applications historiques. L’idée d’intégrer un « Win32 Container » au cœur du système ne semble pas abandonnée, des traces sont toujours présentes dans les paramètres « Développeurs »…

3/ Quelles applications pourront être utilisées sur Windows 10X ?

Windows 10X est centré sur le navigateur Web qui en est l’application principale. Le système supporte les applications Web WPA (Web Progressive Apps) et la transformation des sites Web en application.



Il est aussi compatible avec les applications ‘authentiques’ du Windows Store, autrement dit les applications UWP. Ces dernières se reconnaissent dans le Windows Store parce qu’elles sont aussi compatibles Hololens, Xbox et Surface Hub.

4/ Les jeux fonctionnent-ils sur Windows 10X ?

Tous les jeux Windows ne fonctionnent pas sur Windows 10X mais ceux qui sont délivrés via le Windows Store semblent tous être compatibles ! Microsoft Solitaire Collection, Microsoft Sudoku, Microsoft Mahjong, The Tribez, Candy Crush et d’autres ont été lancés avec succès sur la version en fuite.

5/ Microsoft proposera-t-elle une solution pour exécuter mes logiciels Windows classiques ?

L’app Remote Desktop semble devoir jouer un rôle majeur dans Windows 10X. C’est l’une des rares applications préinstallées et la première icône du menu. Un détail qui semble confirmer la volonté chez Microsoft de populariser l’hébergement des applications classiques sur des serveurs VDI dans l’entreprise ou sur des services DaaS (Desktop as a Service) dans le cloud. Selon les rumeurs, Microsoft prépare une offre « Cloud PC », intégrée à Microsoft 365, pour accompagner le lancement de Windows 10X et offrir une solution simple et pratique (mais nécessairement connectée) à l’absence de container Win32.

6/ Les machines Windows 10X supporteront-elles Windows Hello ?

Windows Hello est cette technologie au cœur de Windows 10 qui permet de se passer des mots de passe et d’utiliser à la place la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d’empreintes digitales. De ce que nous avons pu voir, Windows Hello est supporté par Windows 10X.

7/ Les machines Windows 10X supporteront-elles le tactile ou le stylet ?

Windows 10X se destine à des petites machines ultra-nomades. Et Microsoft semble bien considérer que ce format est particulièrement adapté aux interactions tactiles et au stylet. D’ailleurs, chez le concurrent ChromeOS, de plus en plus de Chromebooks sont tactiles et convertibles.

Les deux technologies (Tactile et Stylet) sont effectivement supportées par Windows 10X. D’ailleurs le système propose un « Compose Mode » en mode portrait spécialement pensée pour la saisie de notes au stylet.

Reste à savoir si les premiers modèles de machines Windows 10X exploiteront ce potentiel ou si les constructeurs se focaliseront sur les prix les bas possibles.

8/ Qu’est-ce qui change dans l’utilisation au quotidien ?

Beaucoup de chose. Malgré des ressemblances visuelles, l’expérience utilisateur de Windows 10X diffère profondément de celle de Windows 10. Sous Windows 10, la part belle est faite au logiciel, au bureau, au gestionnaire de fichiers. L’expérience utilisateur est finalement assez technique.

Sous Windows 10X, l’expérience utilisateur se veut ultra-simple, intuitive et centrée sur le navigateur Web. Il y a bien une barre des tâches mais celle-ci est épurée. Et les applications se lancent en plein écran avec la possibilité d’en afficher éventuellement deux côte à côte.

9/ Le bureau peut-il accueillir des icônes ?

Réponse simple : Non. D’ailleurs il n’y a plus de bureau ! Juste un fond d’écran par ailleurs personnalisable. Les icônes sont toutes regroupées dans un nouveau menu Démarrer totalement repensé qui apparaît désormais au milieu de l’écran.

10/ Faudra-t-il toujours cliquer sur le menu Démarrer pour éteindre le PC ?

Révolution ! Microsoft a repensé le menu Démarrer et le volet d’actions sur la droite. L’extinction se fait désormais d’un clic depuis le volet d’actions qui contient les autres réglages clés de l’expérience utilisateur.

11/ Qu’est-ce qui disparaît avec Windows 10X ?

Windows 10X se destine à un public peu technique voir néophyte qui veut juste cliquer sur des icônes pour accéder à un site Web ou un service. L’expérience se veut simple, instantanée, épurée.

Du coup tous les outils « techniques » de Windows disparaissent : CMD, PowerShell, le gestionnaire des tâches, le gestionnaire de disques, le gestionnaire d’événements ou le panneau de configuration sont aux abonnés absents ! Les geeks vont vite se sentir démunis, mais Windows 10X ne leur est pas destiné.

12/ Un login Microsoft sera-t-il vraiment obligatoire ?

Pour faire court : oui ! De même qu’un smartphone Android ou un chromebook ne peut s’utiliser sans compte Google, de même qu’un iPhone ou iPad ne peut s’utiliser sans Apple ID, Windows 10X ne peut s’utiliser sans un compte Microsoft (pour le grand public) ou un compte Azure Active Directory (pour les utilisateurs en entreprise). Saisir ses identifiants Microsoft ou AAD est l’une des toutes premières choses demandées par Windows 10X lors de l’installation.

13/ Comment administrer une machine Windows 10X ?

Pour les entreprises, Windows 10X semble compatible avec Windows AutoPilot (pour pousser des paramètres et applications lors du premier démarrage) et semble devoir s’administrer comme un terminal mobile avec des outils comme Intune ou des outils EMM classiques.

14/ Windows 10X n’est-il qu’un renommage du « mode S » de Windows ?

Pas du tout. Windows 10 « mode S » partage avec Windows 10X la limitation aux seules applications du Windows Store. Mais les deux systèmes sont en réalité très différents. Windows 10X est un système profondément réarchitecturé (et containerisé) avec une expérience utilisateur entièrement nouvelle.

15/ Qu’en est-il de File Explorer ?

L’explorateur de fichiers de Windows, intimement lié au bureau Windows, disparaît lui aussi. Il est remplacé par une nouvelle App dénommée Fichiers qui permet d’accéder à vos fichiers stockés dans OneDrive. Car Windows 10X considère que les machines sur lesquelles ils s’exécutent n’ont pour ainsi dire pas de stockage interne. Tout le stockage se fait dans le cloud.

Pour l’instant, on ignore s’il sera possible d’intégrer d’autres espaces de stockage (Sharepoint, dossiers partagés, Box, Dropbox, GDrive, etc.) dans ce gestionnaire et s’il sera possible d’accéder à de tels contenus non OneDrive sans passer par le navigateur Web. Mais d’une manière générale Windows 10X semble être pensé pour aller chercher ce qui lui manque en puissance ou en espace de stockage dans le cloud Microsoft. L’approche est similaire à celle de Google et ses Chromebooks.

16/ Quel navigateur Web peut-on utiliser sur Windows 10X ?

Windows 10X est construit sur la version Chromium de Edge et autour de ce navigateur. Il est la pierre angulaire de ce nouveau système. Autrement dit le nouveau Microsoft Edge en est le navigateur Web par défaut et probablement le seul navigateur disponible dans un futur prévisible.

17/ Office 365 est-il compatible Windows 10X ?

Voilà une question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse. Bien sûr, il est possible d’accéder aux Web Apps Office 365 via le navigateur Web. La suite Office 365 pour Windows n’est pas installable sous Windows 10X en l’absence de compatibilité Win32. En théorie les apps mobiles UWP de Word, PowerPoint et Excel devraient fonctionner sous Windows 10X mais ce n’est pas encore le cas avec la version Windows 10X qui a fuité sur Internet.

18/ Windows 10X peut-il être infecté par des malwares ?

En l’absence de compatibilité Win32, de CMD, de .NET et de PowerShell, force est de constater que 99,99999% des malwares, virus et trojans de l’univers Windows n’ont aucune chance de s’exécuter sous Windows 10X !

D’une manière générale, le système est blindé par sa conception containerisée et l’installation d’Apps exclusivement liée au Windows Store. Par ailleurs, il n’existe pas de mode ‘Administrateur’ sous Windows 10X. Tous les utilisateurs ont des droits limités sur le système. Or on sait que la plupart des malwares ont besoin de droits Administrateur pour s’installer et infecter une machine.

19/ Windows 10X est-il plus sûr que Windows 10 ?

Parce qu’il est imperméable aux malwares de l’univers Windows, parce qu’il est conçu avec un Kernel en mode « read only », et parce qu’il intègre toutes les protections avancées de Windows 10, on peut effectivement considérer Windows 10X comme bien plus sûr. Maintenant, le système ne protège pas l’utilisateur contre ses égarements et ses erreurs de jugement. Windows 10X ne protège pas l’utilisateur contre le Phishing, les arnaques et le vol d’identité parce que ces menaces reposent sur les défaillances de l’utilisateur pas sur celles de l’ordinateur ou du système.

20/ Windows 10X sera-t-il compatible avec les processeurs ARM ?

Pour l’instant, rien n’est officiel. On suppose que oui à quelques détails glissés au cœur du système. Mais la version qui a fuité sur Internet était une version Intel dotée de drivers pour des GPU et chipsets Intel uniquement.

Bref, Windows 10X est en bonne voie et le système ne manque pas d’intérêt même s’il s’adresse finalement au même public que les Chromebooks. Dit autrement, le système vise un autre public que celui de l’utilisateur averti qui maîtrise Windows 10 et sait en tirer profit. Et il n’a pas besoin de la puissance proposée par les PC modernes commercialisés à partir de 700 euros.

Reste que la fuite de cette préversion, fuite qui semble d’ailleurs avoir été orchestrée par Microsoft, soulève de nombreuses questions. Ainsi, le système semble plus en retard qu’attendu. Il avait été donné RTM en décembre dernier, mais la version entre nos mains n’est clairement pas assez avancée pour cela. En outre l’absence de Windows 10X au CES 2021 et au BrettFest 2021 (salon du marché de l’éducation) tend à démontrer non seulement que Microsoft n’est pas près mais que surtout l’écosystème de machines et de services qui doit accompagner la sortie du système n’est pas près non plus. La pandémie joue probablement un rôle dans l’accumulation des retards. Mais pour Microsoft, il va falloir vite proposer une alternative aux Chromebooks qui ont le vent en poupe notamment dans les milieux étudiants.

Le support d’ARM, l’installation sur des anciens PC, l’intégration des services concurrents à Microsoft, le format et les capacités des machines estampillées « Windows 10 », la compatibilité Win32, le support d’une offre Cloud PC sont autant de questions pour l’instant