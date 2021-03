La réponse de Microsoft à la montée en puissance des Chromebooks se fait attendre. Et selon les dernières rumeurs, il va encore falloir attendre un peu plus.

Windows 10X est une évolution spéciale de Windows 10 destinée à équiper des petites machines hyperconnectées et bon marché. Centré sur le navigateur Web et les services Web, entièrement containerisé, en partie dépourvu des problématiques de drivers et de malwares qui empoisonnent la vie des utilisateurs Windows depuis tant d’années, le nouveau système est sur bien des aspects un clone de Chrome OS.

Il n’est pas destiné à remplacer Windows 10 sur les PC mais à animer une nouvelle gamme d’ordinateurs spécialement conçus pour ce système.

Vaguement dévoilé en 2019 (à l’époque le système devait animé des machines double écran nomade comme le projet Surface Neo), entre-aperçu fin 2020 suite à une fuite plus ou moins orchestrée par l’éditeur, le système attend toujours d’être officiellement présenté. Une présentation qui devait avoir lieu au début du printemps.

Mais selon le toujours bien informé Zac Bowden, Microsoft aurait repoussé la présentation au début de l’été notamment pour laisser le temps aux partenaires OEM de finaliser les machines qui l’accompagneront pour la rentrée scolaire 2021. Même si, aux dernières nouvelles, le premier public prioritairement visé par Windows 10X serait plutôt celui des entreprises et de leurs « Front-line Workers » pas forcément très doués avec un ordinateur entre les mains.

Espérons que Microsoft mettra à profit ce nouveau délai pour proposer un système parfaitement stable et peaufiné…