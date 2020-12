« Released to Manufacturing »… RTM… Un acronyme utilisé pour indiquer que le code d’un système ou d’un logiciel est considéré comme finalisé et prêt à être envoyé au fournisseur.

Et selon les indiscrétions du souvent bien informé Zac Bowden, la première version de « Windows 10X », la version simplifiée, allégée et 100% containerisée de Windows 10 serait en RTM depuis la fin de la semaine dernière. Avec une volonté d’en faire un compétiteur de ChromeOS et des ChromeBooks.

Apparemment Microsoft ne semble pas avoir l’intention de fournir des versions aux Windows Insiders pour l’instant. Cette version est uniquement à disposition des constructeurs OEM pour qu’ils finalisent leurs premiers appareils « bon marché » sur Windows 10X. Des appareils attendus au printemps 2021. Mais peut-être pourrons-nous les découvrir dans quelques semaines lors de l’édition totalement virtuelle du CES 2021.